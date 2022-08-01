موسكو تدرج 39 بريطانيًا بينهم زعيم «العمال» ستارمر على قائمتها السوداء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت روسيا، الإثنين، إدراج 39 بريطانيًا، بينهم زعيم حزب العمال كير ستارمر ورئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، على قائمتها السوداء.

وقالت الخارجية الروسية إن المواطنين البريطانيين المدرجين على قائمتها السوداء، وبينهم صحفيون، «أسهموا في مسار لندن العدائي الهادف لشيطنة بلدنا وعزلها دوليًا»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت، أن موسكو فرضت عقوبات على 32 مواطنًا نيوزيلنديًا، من بينهم ممثلون من قيادة القوات المسلحة في البلاد وصحفيون، بحسب وكالة أنباء «تاس» الروسية.

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وقالت الوزارة: «ردًا على عقوبات الحكومة النيوزيلندية التي تطبق على عدد متزايد من المواطنين الروس، وهم مسؤولون وأسرهم وكذلك ممثلين عن المجتمع التجاري والإعلام، جرى إضافة 32 نيوزيلنديًا بين رؤساء كيانات محلية ووكالات إنفاذ القانون وصحفيين يشكلون أجندة الرهاب الروسي في هذا البلد إلى قائمة التوقف الوطنية»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

نيوزيلندا تفرض عقوبات على أفراد روس

وأشار البيان إلى أنه جرى منع دخول هؤلاء الأشخاص المدرجين على القائمة إلى الاتحاد الروسي لأجل غير مسمى.

كانت نيوزيلندا فرضت عقوبات على أفراد روس على خلفية الحرب في أوكرانيا، وقالت وزيرة الخارجية نانايا ماهوتا في بيان صدر في مايو الماضي، إن نيوزيلندا أعلنت فرض عقوبات جديدة تستهدف أعمال التضليل الإعلامي، والمسؤولين عن الهجمات الإلكترونية على أوكرانيا.