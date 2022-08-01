الجيش الصيني «لن يقف مكتوف الأيدي» إذا زارت بيلوسي تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الصين اليوم، الإثنين، إن جيشها «لن يقف مكتوف الأيدي» في حال إقدام رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، على زيارة تايوان.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، في إفادة دورية، أنه بسبب وضع بيلوسي «رقم ثلاثة في الإدارة الأميركية»، فإن زيارة تايوان، التي تقول الصين إنها تابعة لها، «سيكون لها تأثير سياسي جسيم»، بحسب «يورو نيوز».

وتبدأ رئيسة مجلس النواب الأميركي، جولتها الآسيوية «المثيرة للجدل» اليوم الإثنين، حيث هبطت في هاواي وزارت نصب «بيرل هاربور» التذكاري و«يو إس إس» أريزونا.

وترأس بيلوسي وفدا من الكونغرس إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وتخطط لزيارة أماكن من بينها سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان، وفقا لبيان صادر عن مكتبها الأحد.

ولم يشر البيان إلى تايوان، على الرغم من التكهنات في الأيام الأخيرة بأن بيلوسي ربما تخطط لزيارة الإقليم ذاتي الحكم، الذي يبلغ عدد سكانه 24 مليون نسمة.

جدل داخلي في الولايات المتحدة من الزيارة وتوتر مع الصين

وأثارت زيارة بيلوسي لتايوان، جدلا داخليا في الولايات المتحدة، وتوترا مستجدا مع الصين، التي حذر رئيسها شي جين بينغ، الرئيس الأميركي، جو بايدن، «من اللعب بالنار» خلال اتصال هاتفي بينهما.

وحذر الحزب الشيوعي الصيني، الذي يدعي أن تايوان جزء من أراضيه، رغم أنه لم يسيطر عليها مطلقا، من زيارة بيلوسي للجزيرة، ولمّح الرئيس بايدن أخيرا إلى أن الجيش الأميركي يعتقد أن مثل هذه الرحلة «لن تكون فكرة جيدة الآن»، ومع ذلك، فقد حث نواب الكونغرس من المعسكرين الجمهوري والديمقراطي بيلوسي على القيام بالرحلة.

وقالت بيلوسي في بيان أصدره مكتبها «اليوم، يسافر وفدنا من الكونغرس إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ لإعادة تأكيد التزام أميركا القوي والثابت تجاه حلفائنا وأصدقائنا في المنطقة».

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وأوضحت أن اجتماعات رفيعة المستوى ستعقد في كل دولة «لتعزيز مصالحنا وقيمنا المشتركة، بما في ذلك السلام والأمن، والنمو الاقتصادي والتجارة، ووباء «كوفيد-19»، وأزمة المناخ وحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي».

ويسافر إلى جانب بيلوسي كجزء من وفد الكونغرس، الرئيس غريغوري ميكس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والرئيس مارك تاكانو، رئيس لجنة شؤون المحاربين القدامى في مجلس النواب، وعضو الكونغرس سوزان ديلبيني وعضو الكونغرس رجا كريشنامورثي، وعضو الكونغرس آندي كيم.

وقالت بيلوسي: «تحت القيادة القوية للرئيس بايدن، تلتزم أميركا بشدة بالمشاركة الذكية والاستراتيجية في المنطقة، وتدرك أن حرية وازدهار منطقة المحيطين الهندي والهادئ أمر حاسم للازدهار في أمتنا وحول العالم».