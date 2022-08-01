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إيران تبقي على «تفاؤلها» بإمكان إبرام تفاهم لإحياء الاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 01:31 مساء
إيران تبقي على «تفاؤلها» بإمكان إبرام تفاهم لإحياء الاتفاق النووي
الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، خلال مؤتمر صحفي في طهران, 13 يوليو 2022. (أ ف ب)
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أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الإثنين، عن «تفاؤل» بلاده بإمكان التوافق على إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي، بعدما طرح الاتحاد الأوروبي مسودة تفاهم بين طهران وواشنطن في سياق مفاوضات معلقة منذ أشهر.

وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، «لا نزال على تفاؤلنا بأن مسار التفاوض سيقودنا إلى نتيجة منطقية ومعقولة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأتاح الاتفاق المبرم العام 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين، رفع عقوبات عن الجمهورية الإسلامية مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018، خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجبه.

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وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.

وعلى رغم تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، علقت المباحثات في مارس الماضي، مع تبقي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد.

مباحثات في الدوحة دون تحقيق تقدم
وأجرى الجانبان في أواخر يونيو، مباحثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت دون تحقيق اختراق.

والأسبوع الماضي، كشف وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي يتولى تنسيق المباحثات، أنه طرح على طهران وواشنطن مسودة تفاهم، وحضهما على قبولها لتفادي «أزمة خطيرة».

وكتب في مقال نشرته جريدة «فاينانشيال تايمز»، أن الطرح الذي عرضه «ليس اتفاقا مثاليا»، لكنه «يمثل أفضل اتفاق أعتبره ممكنا، بصفتي وسيطا في المفاوضات»، مشيرا إلى أنه «يتناول كل العناصر الأساسية ويتضمن تسويات استحصلت عليها جميع الأطراف بصعوبة»، محذرا من أنه في حالة الرفض «فنحن نجازف بحدوث أزمة نووية خطيرة».

وأكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري في تغريدة ليل الأحد، أن طهران ردت على هذا المقترح من خلال «أفكار بالشكل والمضمون، لتمهيد الطريق من أجل إنجاز سريع لمباحثات فيينا».

 «الجانب الإيراني درس النص بعناية وعرض وجهة نظره»
وأوضح كنعاني أن «الجانب الإيراني درس النص بعناية وعرض وجهة نظره»، ملمحا إلى إمكان عقد جولة جديدة من المباحثات في المستقبل القريب، مضيفا «بعد دراسة النص المقترح، يمكن أن نتوصل في المستقبل القريب إلى خلاصة متعلقة بجدول المفاوضات».

وتابع «قد نشهد جولة جديدة (...) الأمر يتعلق كليا بإرادة الجانب الآخر، خصوصا الأميركي»، معتبرا أن على واشنطن «أن تظهر أنها مستعدة لاتفاق معقول، منطقي، ومستدام».

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