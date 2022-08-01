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الكرملين: إبحار أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا أمر «إيجابي جدا»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 11:59 صباحا
الكرملين: إبحار أول سفينة محملة بالحبوب من أوكرانيا أمر «إيجابي جدا»
الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف. (الإنترنت)
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رحب الكرملين، الإثنين، بإبحار أول سفينة محملة بالحبوب من مرفأ أوديسا في جنوب أوكرانيا، بموجب خطة لاستئناف صادرات الحبوب التي توقفت في أعقاب التدخل العسكري الروسي.

وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين «بالنسبة لمغادرة أول سفينة، فهذا إيجابي جدا.. فرصة جيدة لاختبار فاعلية الآليات التي تم الاتفاق عليها خلال المحادثات في إسطنبول»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، غادرت أول شحنة حبوب أوكرانية ميناء أوديسا الأوكراني، الإثنين، عند الساعة 06:17 بتوقيت غرينيتش، بموجب اتفاق دولي مبرم مع روسيا في إسطنبول على ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن «سفينة رازوني غادرت ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان.. وينتظر أن تصل إلى إسطنبول في الثاني من أغسطس.. وستواصل طريقها إلى وجهتها إثر عمليات تفتيش ستتم في إسطنبول»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا

ولفتت الوزارة إلى أن السفينة التي ترفع علم سيراليون محملة بالذرة، مضيفة أن شحنات أخرى ستلي «على طول الممرات (البحرية) لأن الإجراءات قد أنجزت، مع احترام الممر والإجراءات المتفق عليها».

ترحيب الأمم المتحدة
من جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، «بحرارة»، بمغادرة أول سفينة تحمل شحنة من الحبوب الأوكرانية، في إطار خطة تهدف إلى رفع الحصار الروسي عن البحر، وفق إعلان ناطق باسم الأمم المتحدة.

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