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وزير خارجية أوكرانيا: استئناف صادرات الحبوب يشكل «انفراجة للعالم»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 11:11 صباحا
وزير خارجية أوكرانيا: استئناف صادرات الحبوب يشكل «انفراجة للعالم»
وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا. (الإنترنت)
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أكد وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا، الإثنين، أن استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية للمرة الأولى منذ الغزو الروسي في فبراير، يشكل «انفراجا للعالم».

وكتب الوزير الأوكراني في تغريدة، «إنه يوم انفراج بالنسبة للعالم، وخصوصا بالنسبة لأصدقائنا في الشرق الأوسط وآسيا وإفريقيا، بينما تغادر الحبوب الأكرانية الأولى أوديسا بعد أشهر من الحصار الروسي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف «لطالما كانت أوكرانيا شريكا يمكن الاعتماد عليه، وستبقى كذلك إذا احترمت روسيا التزاماتها في الاتفاق».

وفي وقت سابق من اليوم، غادرت أول شحنة حبوب أوكرانية ميناء أوديسا الأوكراني الإثنين، عند الساعة 06:17 بتوقيت غرينيتش، بموجب اتفاق دولي مبرم مع روسيا في إسطنبول على ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

- أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا

أوضحت الوزارة، في بيان، أن «سفينة رازوني غادرت ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان.. وينتظر أن تصل إلى إسطنبول في الثاني من أغسطس.. وستواصل طريقها إلى وجهتها إثر عمليات تفتيش ستتم في إسطنبول»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولفتت الوزارة إلى أن السفينة التي ترفع علم سيراليون محملة بالذرة، مضيفة أن شحنات أخرى ستلي «على طول الممرات (البحرية) لأن الإجراءات قد أنجزت، مع احترام الممر والإجراءات المتفق عليها».

ترحيب الأمم المتحدة
من جانبه، رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، «بحرارة»، بمغادرة أول سفينة تحمل شحنة من الحبوب الأوكرانية، في إطار خطة تهدف إلى رفع الحصار الروسي عن البحر، وفق إعلان ناطق باسم الأمم المتحدة.

وأشار بيان صادر عن المنظمة الأممية إلى أن «الأمين العام يأمل في أن تكون هذه الأولى من بين العديد من السفن التجارية بموجب الاتفاقية الموقعة، وأن تحقق الاستقرار والمساعدة الضروريَين للأمن الغذائي العالمي، خصوصا في ظل الظروف الإنسانية الهشة جدا».

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