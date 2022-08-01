غوتيريس يرحب بـ«حرارة» بمغادرة أول سفينة على متنها شحنة حبوب أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، «بحرارة» الإثنين، بمغادرة أول سفينة تحمل شحنة من الحبوب الأوكرانية، في إطار خطة تهدف إلى رفع الحصار الروسي عن البحر، وفق إعلان متحدث باسم الأمم المتحدة.

وأشار بيان صادر عن المنظمة الأممية إلى أن «الأمين العام يأمل في أن تكون هذه الأولى من بين العديد من السفن التجارية بموجب الاتفاقية الموقّعة، وأن تحقق الاستقرار والمساعدة الضروريَين للأمن الغذائي العالمي، خصوصا في ظل الظروف الإنسانية الهشة جدا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا

وفي وقت سابق من اليوم، غادرت أول شحنة حبوب أوكرانية ميناء أوديسا الأوكراني الإثنين، عند الساعة 06:17 بتوقيت غرينيتش، بموجب اتفاق دولي مبرم مع روسيا في إسطنبول على ما أعلنت وزارة الدفاع التركية.

السفينة غادرت باتجاه مرفأ طرابلس

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن «سفينة رازوني غادرت ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان.. وينتظر أن تصل إلى إسطنبول في الثاني من أغسطس.. وستواصل طريقها إلى وجهتها إثر عمليات تفتيش ستتم في إسطنبول»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولفتت الوزارة إلى أن السفينة التي ترفع علم سيراليون محملة بالذرة، مضيفة أن شحنات أخرى ستلي «على طول الممرات (البحرية) لأن الإجراءات قد أنجزت، مع احترام الممر والإجراءات المتفق عليها».