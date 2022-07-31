Atwasat

مقتل أحد عناصر «طالبان» في اشتباكات مع قوات حرس الحدود الإيرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 يوليو 2022, 08:43 مساء
مقتل أحد عناصر «طالبان» في اشتباكات مع قوات حرس الحدود الإيرانية
الحدود الإيرانية الأفغانية. (الإنترنت)
alwasat radio

وقع اشتباك الأحد بين عناصر من حرس الحدود الإيرانيين وعناصر من حركة طالبان الأفغانية، وفق مسؤولين في البلدين، أكد الجانب الأفغاني أنه أدى إلى مقتل أحد عناصره وجرح آخر. وقال مسؤول في الشرطة الأفغانية إن شخصًا واحدًا على الأقل لقي حتفه في أفغانستان خلال اشتباكات بين قوات طالبان وحرس الحدود الإيراني.

وقال الناطق باسم شرطة ولاية نمروز بهرام حكمال بجنوب أفغانستان «لقي شخص حتفه وأصيب آخر ولم يُعرف بعد سبب الاشتباكات». ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن ميسم برزنده حاكم إقليم هيرمند الحدودي الإيراني قوله إن الاشتباكات توقفت ولم تقع إصابات، بحسب «رويترز».

وذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن الاشتباكات اندلعت بعد أن حاولت قوات طالبان رفع علمها «في منطقة ليست ضمن الأراضي الأفغانية». وقالت مصادر محلية  إن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من الحدود على الجانب الأفغاني فروا من منازلهم للاحتماء عندما اشتدت الاشتباكات.

استعادة حركة طالبان السيطرة على أفغانستان 
تقع اشتباكات بين الحين والآخر بين قوات طالبان وقوات الأمن في إيران المجاورة لأفغانستان من الغرب وباكستان المجاورة لها من الشرق منذ سيطرتها على السلطة في كابل.

شهدت الحدود بين البلدين الممتدة لأكثر من 900 كلم، حوادث عدة منذ استعادة حركة طالبان السيطرة على أفغانستان منتصف أغسطس بعد انسحاب القوات الأميركية التي كانت أسقطت حكمها بعد غزو البلاد في 2001.

-  تنظيم «داعش» يتبنى الهجوم على معبد للسيخ في كابل
-  أفغانستان: حركة طالبان ترفع علما ضخما للإمارة الإسلامية في العاصمة كابل

وعلى غرار العديد من الدول، لا تعترف إيران بالحكومة التي شكلتها طالبان، ودعت الى تشكيل سلطة جامعة تتشارك فيها مختلف المكونات الأفغانية.

طغى التوتر على العلاقة بين إيران، القوة الإقليمية النافذة ذات الغالبية الشيعية، والحركة السنية المتشددة، خلال فترة حكم طالبان لأفغانستان بين 1996 و2001. ولم تعترف طهران حينها بـ«الإمارة الإسلامية» التي أعلنتها الحركة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنحو 12% في الربع الثاني بفضل قطاع النفط

الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنحو 12% في الربع الثاني بفضل قطاع النفط
أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز الخيرية

أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز الخيرية
الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة: ليبيا جسد بلا رأس.. وأزمتها مستمرة لهذه الأسباب

الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة: ليبيا جسد بلا رأس.. وأزمتها مستمرة لهذه ...
بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية قريبا

بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية قريبا
منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف

منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف
أسامة الحمادي يستحوذ على إشادة الوسط الرياضي بعد تتويج الاتحاد بالدوري الممتاز

أسامة الحمادي يستحوذ على إشادة الوسط الرياضي بعد تتويج الاتحاد بالدوري الممتاز
شاهد: مناصرو الصدر يفترشون أروقة البرلمان العراقي.. أرز وشاي وبطيخ

شاهد: مناصرو الصدر يفترشون أروقة البرلمان العراقي.. أرز وشاي وبطيخ
قراءة أولى.. «الشيوخ الفرنسي» يصوت على قانون «الطوارئ» لدعم القوة الشرائية

قراءة أولى.. «الشيوخ الفرنسي» يصوت على قانون «الطوارئ» لدعم القوة الشرائية
«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين لحفتر وزارات رئيسية بها

«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين ...
شاهد: ارتفاع حصيلة الفيضانات في كنتاكي الأميركية إلى 25 قتيلا

شاهد: ارتفاع حصيلة الفيضانات في كنتاكي الأميركية إلى 25 قتيلا
ليفربول بطلا لكأس «الدرع الخيرية» للمرة الـ11 في تاريخه

ليفربول بطلا لكأس «الدرع الخيرية» للمرة الـ11 في تاريخه
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز
كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»

توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»

برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»
شبكة الوسط «WTV» ترصد ربع مليون دينار جوائز في المباراة الفاصلة بالدوري الليبي

شبكة الوسط «WTV» ترصد ربع مليون دينار جوائز في المباراة الفاصلة بالدوري الليبي
ماذا قال قرار مجلس الأمن عن المؤسسة الوطنية للنفط؟

ماذا قال قرار مجلس الأمن عن المؤسسة الوطنية للنفط؟
مجلس الأمن يحث على المشاركة «الكاملة» للمرأة الليبية في قرارات الانتقال الديمقراطي

مجلس الأمن يحث على المشاركة «الكاملة» للمرأة الليبية في قرارات الانتقال ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا تنفي مهاجمة الأسطول الروسي في القرم
أوكرانيا تنفي مهاجمة الأسطول الروسي في القرم
رئيس سريلانكا يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة لإنقاذ الاقتصاد
رئيس سريلانكا يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة لإنقاذ الاقتصاد
بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية قريبا
بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية ...
أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز الخيرية
أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز ...
شاهد: صاروخ فضائي صيني يتفكك فوق المحيط الهندي خلال عودته إلى الأرض
شاهد: صاروخ فضائي صيني يتفكك فوق المحيط الهندي خلال عودته إلى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع ......
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في ......
إردوغان يهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»
إردوغان يهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»...
26 قتيلا في الضربة الصاروخية الروسية على تشاسيف يار شرق أوكرانيا
26 قتيلا في الضربة الصاروخية الروسية على تشاسيف يار شرق ......
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب...
المزيد
مقتل أحد عناصر «طالبان» في اشتباكات مع قوات حرس الحدود الإيرانية
مقتل أحد عناصر «طالبان» في اشتباكات مع قوات حرس الحدود ......
السنغاليون يختارون نوابهم في اختبار مهم للرئيس ماكي سال
السنغاليون يختارون نوابهم في اختبار مهم للرئيس ماكي سال...
إيران ترد على اقتراح أوروبي يستهدف إنقاذ الاتفاق النووي
إيران ترد على اقتراح أوروبي يستهدف إنقاذ الاتفاق النووي...
شاهد: صاروخ فضائي صيني يتفكك فوق المحيط الهندي خلال عودته إلى الأرض
شاهد: صاروخ فضائي صيني يتفكك فوق المحيط الهندي خلال عودته ......
أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز الخيرية
أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط