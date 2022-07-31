Atwasat

السنغاليون يختارون نوابهم في اختبار مهم للرئيس ماكي سال

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 يوليو 2022, 08:06 مساء
السنغاليون يختارون نوابهم في اختبار مهم للرئيس ماكي سال
ناخبون سنغاليون يدلون بأصواتهم في انتخابات تشريعية. (أ ف ب)
alwasat radio

أدلى الناخبون السنغاليون بأصواتهم الأحد في انتخابات تشريعية تأمل المعارضة أن تفرض عبرها تعايشا على الرئيس ماكي سال الذي يسعى للاحتفاظ بأغلبية واسعة في البرلمان.

وتشكل هذه الانتخابات التشريعية اختبارًا بعد الانتخابات المحلية التي جرت في مارس وفازت المعارضة فيها في المدن الكبرى بما فيها العاصمة دكار وزيغينكور في الجنوب وتيس في الغرب، في هذا البلد المعروف باستقراره في غرب أفريقيا، بحسب «فرانس برس». 

رئيس للوزراء ينتمي إلى التشكيل الذي يفوز في الاقتراع
وسينتخب السنغاليون أعضاء البرلمان المؤلف من مجلس واحد والذي يضم 165 نائبا ويهيمن عليه حاليا مؤيدو الرئيس سال، لولاية مدتها خمس سنوات. ووعد ماكي سال بتعيين رئيس للوزراء، المنصب الذي ألغاه ثم أعاده في ديسمبر 2021، ينتمي إلى التشكيل الذي يفوز في الاقتراع.

وفتحت مراكز الاقتراع أمام نحو سبعة ملايين سنغالي مسجلين على لوائح الاقتراع، أبوابها عند الساعة الثامنة. وسيستمر التصويت حتى الساعة 18.00 بتوقيت غرينتش. وعصرًا، بدا الإقبال منخفضًا نسبيًا، على ما لاحظ مراقبون.

-  قتيلان في أعمال عنف تسبق الانتخابات التشريعية في السنغال
- السيسي يبحث مع الرئيس السنغالي مواجهة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل

في سكات أوربام، وهو حي في إحدى الضواحي القريبة من دكار، كان عدد الناخبين الذين ينتظرون التصويت أقل بكثير من المعتاد، كما في حي غراند ميدين الشعبي في العاصمة وفي زيغينكور، عاصمة كازامانس في الجنوب، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

في باحة مدرسة في مباو في إحدى ضواحي دكار، كان حوالي مئة شخص معظمهم من كبار السن، ينتظرون أمام مراكز الاقتراع، كما ذكر صحفي من وكالة فرانس برس، فيما ينتشر رجال شرطة لضمان الأمن.

مثيل قوي للمعارضة لإجراء نقاشات متناقضة
قال لامين سيلفا (60 عاما) وهو رسام متزوج ورب عائلة «آمل أن يمر يوم التصويت بهدوء، ألا يقع شجار. الأمر يشبه كرة القدم. يجب أن يكون هناك فائز وخاسر».

من جهته، أكد العسكري المتقاعد يحيى سال  بينما ما زال الحبر على اصبعه «آمل أن يتكون البرلمان المقبل من نواب من السلطة مع تمثيل قوي للمعارضة لإجراء نقاشات متناقضة. هذا ما يعزز الديمقراطية». 

ونشرت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تشرف على التصويت حوالي 22 ألف مراقب في جميع أنحاء البلاد. كما يحضر مراقبون من المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا «ايكواس».

وينُتخب 53  نائبا حسب نظام يجمع بين التمثيل النسبي والقوائم الوطنية، و97 آخرون بناء على نظام الأغلبية في المناطق. وينتخب المغتربون أعضاء البرلمان الخمسة عشر الباقين. وتتنافس في هذه الانتخابات ثمانية تحالفات، بينها أكبر ائتلاف للمعارضة «حرروا الشعب».

اتفاق  تحالف «حرروا الشعب» مع ائتلاف «انقذوا السنغال»
وكان عثمان سونكو أهم شخصية في هذا الائتلاف حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019. لكنه منع مع أعضاء آخرين في الائتلاف من خوض انتخابات الأحد لأسباب تقنية.  

وتمهيدا للانتخابات، اتفق تحالف «حرروا الشعب» مع ائتلاف «انقذوا السنغال» بقيادة الرئيس السابق عبدالله واد، على العمل معا للحصول على أغلبية برلمانية و «فرض تعايش حكومي». 

تجري الانتخابات في ظل ارتفاع الأسعار لا سيما بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا، وهي حجج تستخدمها المعارضة ضد السلطة التي تركز من جهتها على دعم المنتجات النفطية والمواد الغذائية وكذلك برنامجها لبناء بنى تحتية.

قال سونكو بعد أن أدلى بصوته في زيغينشور «هل تكمن أولوية السنغاليين في بناء ملاعب جميلة وطرق سريعة جديدة في حين لا يملك الناس ما يكفي لسد رمقهم؟» وفي ظل قلقه من نسبة مشاركة منخفضة، دعا الناخبين إلى التصويت بأعداد كبيرة «لتحقيق التوازن بين السلطات».

ولاية ثالثة؟.. تهدئة التوتر
تريد المعارضة إجبار سال على التخلي عن أي طموحات للترشح في 2024.  واتهم سال (60 عاما) الذي انتخب في 2012 لولاية مدتها سبع سنوات ثم أعيد انتخابه في 2019 لخمس سنوات أخرى، بأنه يسعى إلى تجاوز الحد الأقصى للولايات الرئاسية والترشح مجددا في 2024. 

ولم يكشف سال نواياه في هذا الشأن، لكن أي هزيمة لأنصاره في انتخابات الأحد يمكن أن تقوّض خططا من هذا النوع. وقال سونكو «إذا خسر سال (في الانتخابات التشريعية)، فلن يتحدث بعد الآن عن ولاية ثالثة».

انتهت الحملة الانتخابية مساء الجمعة بهدوء. لكن الفترة التي سبقت بدء الحملة شهدت تظاهرات أودت بثلاثة أشخاص بسبب عدم مصادقة وزارة الداخلية على مرشحين على اللائحة الوطنية لائتلاف سونكو.

ومُنعت شخصيات عدة في المعارضة بينها سونكو من الترشح لانتخابات الأحد. لكنها لم تفوت فرصة دعوة مؤيديها إلى الاحتجاج على ما اعتبرته حيلة للرئيس ماكي سال من أجل استبعاد خصومه تحت غطاء وسائل قانونية.

وباستثناء التظاهرة الأولى، منعت السلطات كل التجمعات. وبعدما كانت تهدد بمنع تنظيم الانتخابات، وافقت المعارضة في 29 يونيو أخيرا على المشاركة فيها، ما أدى إلى تهدئة التوتر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنحو 12% في الربع الثاني بفضل قطاع النفط

الاقتصاد السعودي يحقق نموا بنحو 12% في الربع الثاني بفضل قطاع النفط
أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز الخيرية

أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز الخيرية
الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة: ليبيا جسد بلا رأس.. وأزمتها مستمرة لهذه الأسباب

الأكاديمي الليبي علي عبداللطيف احميدة: ليبيا جسد بلا رأس.. وأزمتها مستمرة لهذه ...
بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية قريبا

بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية قريبا
منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف

منسقات الأغاني السعوديات من الهواية إلى الاحتراف
أسامة الحمادي يستحوذ على إشادة الوسط الرياضي بعد تتويج الاتحاد بالدوري الممتاز

أسامة الحمادي يستحوذ على إشادة الوسط الرياضي بعد تتويج الاتحاد بالدوري الممتاز
شاهد: مناصرو الصدر يفترشون أروقة البرلمان العراقي.. أرز وشاي وبطيخ

شاهد: مناصرو الصدر يفترشون أروقة البرلمان العراقي.. أرز وشاي وبطيخ
قراءة أولى.. «الشيوخ الفرنسي» يصوت على قانون «الطوارئ» لدعم القوة الشرائية

قراءة أولى.. «الشيوخ الفرنسي» يصوت على قانون «الطوارئ» لدعم القوة الشرائية
«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين لحفتر وزارات رئيسية بها

«أفريكا إنتلجنس»: مفاوضات سرية في دبي لإعادة تشكيل حكومة الدبيبة ومنح ممثلين ...
شاهد: ارتفاع حصيلة الفيضانات في كنتاكي الأميركية إلى 25 قتيلا

شاهد: ارتفاع حصيلة الفيضانات في كنتاكي الأميركية إلى 25 قتيلا
ليفربول بطلا لكأس «الدرع الخيرية» للمرة الـ11 في تاريخه

ليفربول بطلا لكأس «الدرع الخيرية» للمرة الـ11 في تاريخه
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز
كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام

كاركاتير خيري - المواطن ومافيا السياسة ونهب المال العام
توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»

توفيق قادربوه ينتهي من بروفات «فريجوليا»
برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»

برازيلي يحتجز زوجته وولديه 17 عاما .. وكلمة السر «دي جي»
شبكة الوسط «WTV» ترصد ربع مليون دينار جوائز في المباراة الفاصلة بالدوري الليبي

شبكة الوسط «WTV» ترصد ربع مليون دينار جوائز في المباراة الفاصلة بالدوري الليبي
ماذا قال قرار مجلس الأمن عن المؤسسة الوطنية للنفط؟

ماذا قال قرار مجلس الأمن عن المؤسسة الوطنية للنفط؟
مجلس الأمن يحث على المشاركة «الكاملة» للمرأة الليبية في قرارات الانتقال الديمقراطي

مجلس الأمن يحث على المشاركة «الكاملة» للمرأة الليبية في قرارات الانتقال ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا تنفي مهاجمة الأسطول الروسي في القرم
أوكرانيا تنفي مهاجمة الأسطول الروسي في القرم
رئيس سريلانكا يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة لإنقاذ الاقتصاد
رئيس سريلانكا يسعى إلى تشكيل حكومة وحدة لإنقاذ الاقتصاد
بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية قريبا
بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية ...
أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز الخيرية
أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز ...
شاهد: صاروخ فضائي صيني يتفكك فوق المحيط الهندي خلال عودته إلى الأرض
شاهد: صاروخ فضائي صيني يتفكك فوق المحيط الهندي خلال عودته إلى ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع ......
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في ......
إردوغان يهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»
إردوغان يهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»...
26 قتيلا في الضربة الصاروخية الروسية على تشاسيف يار شرق أوكرانيا
26 قتيلا في الضربة الصاروخية الروسية على تشاسيف يار شرق ......
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب
صواريخ روسية تضرب ميناء أوديسا غداة توقيع اتفاق تصدير الحبوب...
المزيد
مقتل أحد عناصر «طالبان» في اشتباكات مع قوات حرس الحدود الإيرانية
مقتل أحد عناصر «طالبان» في اشتباكات مع قوات حرس الحدود ......
السنغاليون يختارون نوابهم في اختبار مهم للرئيس ماكي سال
السنغاليون يختارون نوابهم في اختبار مهم للرئيس ماكي سال...
إيران ترد على اقتراح أوروبي يستهدف إنقاذ الاتفاق النووي
إيران ترد على اقتراح أوروبي يستهدف إنقاذ الاتفاق النووي...
شاهد: صاروخ فضائي صيني يتفكك فوق المحيط الهندي خلال عودته إلى الأرض
شاهد: صاروخ فضائي صيني يتفكك فوق المحيط الهندي خلال عودته ......
أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز الخيرية
أسرة بن لادن تبرعت بمليون جنيه استرليني لجمعية الأمير تشارلز......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط