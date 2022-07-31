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إيران ترد على اقتراح أوروبي يستهدف إنقاذ الاتفاق النووي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 يوليو 2022, 07:34 مساء
إيران ترد على اقتراح أوروبي يستهدف إنقاذ الاتفاق النووي
علم إيران. (الإنترنت)
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قال  كبير المفاوضين الإيرانيين في المباحثات النووية علي باقري كني على «تويتر» الأحد، إن إيران ردت على اقتراح جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الذي يهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي الذي توصلت إليه طهران العام 2015 مع الدول الكبرى وتسعى إلى اختتام سريع للمفاوضات.

وأضاف «تبادلنا الأفكار التي اقترحناها سواء من حيث الجوهر أو الشكل لتمهيد الطريق للتوصل لنهاية سريعة لمفاوضات فيينا. ومضى يقول «نحن كإيران على استعداد لاختتام المفاوضات في وقت قصير إذا كان الجانب الآخر مستعدًا لفعل نفس الشيء»، بحسب «يورو نيوز».

 مسودة نص جديد لإعادة إحياء الاتفاق
وقال بوريل يوم الثلاثاء إنه اقترح مسودة نص جديد لإعادة إحياء الاتفاق الذي حدت إيران بموجبه من برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها. ثم انسحب الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق في 2018 وأعاد فرض العقوبات الأميركية على إيران مما دفعها إلى انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.

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وكان الاتفاق، المعروف رسميًا بخطة العمل الشاملة المشتركة، يهدف إلى جعل الحصول على المواد الانشطارية لتصنيع قنبلة نووية أمرًا صعبًا بالنسبة لإيران التي طالما نفت هذا الطموح قائلة إن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية. وقالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الثلاثاء إنها تراجع مقترح بوريل وسترد على الاتحاد الأوروبي.

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