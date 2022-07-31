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بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية قريبا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 يوليو 2022, 01:09 مساء
بوتين يعلن انضمام صواريخ أسرع من الصوت 9 مرات للبحرية الروسية قريبا
بوتين خلال الاحتفال بيوم الأسطول الحربي الروسي، (صورة مثبتة من فيديو)
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إن صواريخ «كروز» من طراز «تسيركون»، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ستنضم للأسطول البحري الروسي في غضون أشهر قليلة وستستند مناطق نشرها إلى المصالح الروسية.

وهذه الأسلحة أسرع من الصوت تسع مرات، وأجرت روسيا اختبارات سابقة على إطلاق صواريخ «تسيركون» من سفن حربية وغواصات خلال العام الماضي.

وأشاد بوتين، في الكلمة التي ألقاها في سان بطرسبرغ، عاصمة الإمبراطورية الروسية السابقة، لمناسبة يوم الأسطول الحربي الروسي، بالقيصر بطرس الأكبر لجعله روسيا قوة بحرية عظمى، ولم يذكر بوتين أوكرانيا بشكل مباشر، بحسب وكالة «يورو نيوز».

إقرار عقيدة بحرية جديدة
لكن الرئيس الروسي قال إنه وقع على إقرار عقيدة بحرية جديدة لم تُنشر تفاصيلها بعد، ووصف صواريخ «تسيركون»، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بأنها فريدة.

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قال بوتين: «تسليم هذه (الصواريخ) للقوات المسلحة الروسية سيبدأ في الأشهر المقبلة... ستكون فرقاطة الأميرال غورشكوف أول من يخوض مهمة قتالية وعلى متنها هذه الأسلحة الهائلة».

وتابع: «الشيء الرئيسي هنا هو قدرة البحرية الروسية... إنها قادرة على الرد بسرعة البرق على كل من يقرر التعدي على سيادتنا وحريتنا».

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