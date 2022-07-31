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أوكرانيا تنفي مهاجمة الأسطول الروسي في القرم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 يوليو 2022, 11:15 صباحا
أوكرانيا تنفي مهاجمة الأسطول الروسي في القرم
بحارة روس يقفون في حراسة السفينة الرئيسية للأسطول الشمالي، بيوتر فيليكي (أرشيفية : يورو نيوز)
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نفت أوكرانيا، الأحد، أن تكون هاجمت مقر أسطول البحر الأسود الروسي في القرم بطائرة مسيرة، مما أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح وفق موسكو، ووصفت الاتهامات الروسية بأنها «استفزاز متعمد».

وقال الناطق باسم الإدارة الإقليمية في أوديسا سيرغي براتشوك، في بيان، إن الاتهامات الروسية بـ«هجوم أوكراني على مقر الأسطول الروسي في سيباستوبول» هي «استفزاز متعمد»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن «تحرير شبه جزيرة القرم الأوكرانية المحتلة سيحدث بطريقة أخرى أكثر فاعلية».

هجوم بطائرة مسيرة
وفي وقت سابق من اليوم، قال حاكم سيباستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزغاييف، إن هجومًا بطائرة مسيرة استهدف مقر الأسطول الروسي للبحر الأسود في مدينة سيباستوبول اليوم الأحد، ما أسفر عن جرح خمسة أشخاص.

- 5 جرحى في هجوم بطائرة مسيرة على قيادة الأسطول الروسي للبحر الأسود

وكتب رازفوزغاييف على «تلغرام»: «صباح اليوم، قرر القوميون الأوكرانيون إفساد عيد الأسطول الروسي» الذي تحتفل به روسيا الأحد. وأوضح أن طائرة مسيرة هبطت في فناء مقر قيادة الأسطول، مشيرًا إلى أصابة خمسة موظفين في هيئة الأركان بجروح، وفق وكالة «فرانس برس».

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