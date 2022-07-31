5 جرحى في هجوم بطائرة مسيرة على قيادة الأسطول الروسي للبحر الأسود

قال حاكم سيباستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزجاييف إن هجوماً بطائرة مسيرة استهدف مقر الأسطول الروسي للبحر الأسود في مدينة سيباستوبول اليوم الأحد ما أسفر عن جرح خمسة أشخاص.
وكتب رازفوزجاييف على تلغرام «صباح اليوم، قرر القوميون الأوكرانيون إفساد عيد الأسطول الروسي» الذي تحتفل به روسيا الأحد. وأوضح أن طائرة مسيّرة هبطت في فناء مقر قيادة الأسطول، مشيرا إلى أصابة خمسة موظفين في هيئة الأركان بجروح، وفق وكالة «فرانس برس».
زيلينسكي يدعو لإخلاء دونيتسك
على صعيد ليس بعيد، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء السبت في رسالة مصورة السكان الى إخلاء منطقة دونيتسك في شرق البلاد والتي تتعرض مدنها لقصف القوات الروسية. وقال الرئيس الاوكراني «اتخذ قرار حكومي بإخلاء إلزامي لمنطقة دونيتسك. أرجوكم، أخلوا» المنطقة، مضيفا «في هذه المرحلة من الحرب، الإرهاب هو سلاح روسيا الرئيسي».
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