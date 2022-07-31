5 جرحى في هجوم بطائرة مسيرة على قيادة الأسطول الروسي للبحر الأسود

القاهرة - بوابة الوسط

قال حاكم سيباستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم ميخائيل رازفوزجاييف إن هجوماً بطائرة مسيرة استهدف مقر الأسطول الروسي للبحر الأسود في مدينة سيباستوبول اليوم الأحد ما أسفر عن جرح خمسة أشخاص.

وكتب رازفوزجاييف على تلغرام «صباح اليوم، قرر القوميون الأوكرانيون إفساد عيد الأسطول الروسي» الذي تحتفل به روسيا الأحد. وأوضح أن طائرة مسيّرة هبطت في فناء مقر قيادة الأسطول، مشيرا إلى أصابة خمسة موظفين في هيئة الأركان بجروح، وفق وكالة «فرانس برس».