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البيت الأبيض: إصابة بايدن مجددا بـ«كوفيد-19» وخضوعه للحجر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 09:11 مساء
البيت الأبيض: إصابة بايدن مجددا بـ«كوفيد-19» وخضوعه للحجر
الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)
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أُصيب الرئيس الأميركي جو بايدن مجددًا بـ«كوفيد» وسيعود إلى الحجر رغم أنه «لا يزال يشعر بأنه بخير»، حسبما أعلن طبيب البيت الأبيض السبت.

وكتب طبيب الرئيس كيفن أوكونور، في مذكرة، أن «فحص المستضدات» الذي أجري لبايدن «صباح السبت جاء إيجابيًا» و«سيبدأ مجددًا إجراءات عزل صارمة»، بحسب «فرانس برس». 

وأوضح أن حالة بايدن مماثلة للحالات التي يعالج فيها المرضى بعقار «باكسلوفيد»، ويتخلصون من الفيروس، لكن نتيجة اختبارهم تأتي إيجابية بعد استكمال العلاج. ومن جانبه، غرد بايدن عن إصابته بكورونا، موضحا أنه لا يعاني من أي أعراض، وسيخضع للعزل.

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وأعلن طبيب البيت الأبيض في رسالة نشرها الأربعاء الماضي، أن نتيجة فحصين للرئيس الأميركي جو بايدن بـ«كوفيد-19» جاءت سلبية بعد خمسة أيام من الحجر الصحي والعلاج من المرض وبات بإمكانه الخروج من عزلته، وكتب د.كيفين أوكونور «الليلة الماضية، ومرة أخرى هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصه سلبية»، مضيفًا أن جو بايدن «سينهي إجراءات العزل الصارمة».

وأعلن البيت الأبيض، في 21 يوليو، إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس كورونا بعدما أجرى اختبارا لـ«كوفيد- 19» جاءت نتيجته إيجابية، وأشار إلى أن الرئيس البالغ (79 عاما) يعاني «أعراضًا خفيفة» لكنه سيواصل القيام بعمله أثناء فترة عزله.

عزل بايدن في البيت الأبيض
أكد طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور، في مذكرة السبت الماضي، أن صحة الرئيس جو بايدن بدأت بالتحسن بعد إصابته بفيروس «كورونا». وأضاف أن الأعراض بدأت بالانحسار مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال الرخو وآلام الجسم، وفق ما نقلت «رويترز».

كما أوضح أن رئتي بايدن صافيتان ومشبعتان بالأكسجين اعتمادًا على هواء الغرفة، مرجحًا أن الرئيس أُصيب بمتحور «BA5» من فيروس «كورونا».

وكان البيت الأبيض أعلن في بيان «لقد أخذ اللقاح كاملا وحصل على جرعتين معززتين ويعاني أعراضًا خفيفة للغاية»، مضيفًا أن بايدن بدأ بتناول حبوب «باكسلوفيد» المضادة لفيروس كورونا والتي تنتجها شركة «فايزر».

 

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