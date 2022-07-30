إيران.. 80 قتيلا حصيلة أسبوع من السيول والفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

تسببت السيول والفيضانات المتواصلة في مناطق مختلفة من إيران منذ أكثر من أسبوع، بمقتل أكثر من 80 شخصًا، بينما لا يزال زهاء 30 في عداد المفقودين، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السبت.

وأفاد الأمين العام لجمعية «الهلال الأحمر»، يعقوب سليماني، بأنه منذ بداية شهر مرداد وفق التقويم الهجري الشمسي (23 يوليو) «قتل 59 شخصًا ولا يزال 30 في عداد المفقودين جراء الأحداث التي تسببت بها السيول»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إرنا».

وعشية بدء الشهر وفق التقويم الإيراني (22 يوليو)، أدت سيول ناتجة من أمطار غزيرة إلى مقتل 22 شخصًا على الأقل في محافظة فارس (جنوب)، غالبيتهم ممن كانوا يمضون يوم العطلة عند ضفاف نهر ارتفع منسوبه بشكل كبير جراء الأمطار.

اتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح الأضرار

وأفاد سليماني بأن أضرار السيول والفيضانات سجلت في زهاء 60 مدينة و140 بلدة وأكثر من 500 قرية في الجمهورية الإسلامية التي يناهز عدد سكانها 83 مليون نسمة. وكانت محافظة طهران الأكثر تأثرًا، إذ سجل فيها مقتل 35 شخصًا، بينما لا يزال العدد الأكبر من المفقودين في محافظة مازندران في شمال البلاد (20 شخصًا)، وفق لائحة أعدها «الهلال الأحمر».

وبعث المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، بتعازيه لعائلات الضحايا، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لإصلاح الأضرار الناتجة من السيول والفيضانات، وفق رسالة نشرت على موقعه الإلكتروني.

- السيول تقتل 7 أشخاص على الأقل قرب طهران

- أمطار غزيرة وسيول تضرب عدة مناطق في الإمارات (فيديو)

من جهته، قام الرئيس إبراهيم رئيسي، السبت، بزيارة منطقة فيروزكوه شرق طهران، التي كانت من أكثر المناطق تضررًا بآثار الأمطار الغزيرة التي هطلت ليل الخميس الجمعة. وأفاد الإعلام الرسمي بمقتل 14 شخصًا في فيروزكوه إثر أمطار تسببت بانهيار صخري.

سيول جارفة في عديد المناطق

وأظهرت أشرطة وصور نشرتها وسائل إعلام إيرانية أو تم تداولها عبر مواقع التواصل، سيولًا جارفة في عديد المناطق، سواء أكان داخل الأحياء أم على طرق عريضة. وجرفت المياه عديد السيارات وأغرقت أماكن عدة بالوحل، وعمل عناصر الإغاثة على البحث عن مفقودين ورفع الأنقاض، مستخدمين آلات ميكانيكية وأدوات يدوية.

وأفاد وزير الجهاد الزراعي، جواد ساداتي نجاد، بأن التقديرات الأولية تشير الى تكبد هذا القطاع خسائر بنحو 200 مليون دولار أميركي، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.

ويعد المناخ في جنوب إيران ووسطها جافًا إلى حد كبير، إلا أن هذه المناطق شهدت فيضانات في مراحل متعددة بدأ آخرها الأسبوع الماضي. وحذرت منظمة الأرصاد الجوية من احتمال استمرار هطول الأمطار، خصوصًا في المحافظات الشمالية والجنوبية، خلال الأيام القليلة المقبلة.

التغير المناخي يزيد من حدة مظاهر المناخ القصوى

وأدت فيضانات واسعة النطاق في إيران في مارس وأبريل 2019، إلى مقتل 76 شخصًا على الأقل وأضرار قدرت قيمتها بنحو ملياري دولار.

ويرى العلماء أن التغير المناخي يزيد من حدة مظاهر المناخ القصوى، بما يشمل الجفاف إضافة إلى احتمال ارتفاع حدة العواصف والمطر. وتزامنت السيول والفيضانات في إيران مع تسجيل ظواهر مماثلة في عدد من الدول العربية في منطقة الخليج.

فقد لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم جراء سيول ضربت مناطق عدة في الإمارات خلال الأيام الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية ليل الجمعة.