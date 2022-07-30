تسجيل أولى الوفيات بجدري القرود خارج أفريقيا في إسبانيا والبرازيل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إسبانيا والبرازيل بفارق قليل، بين الجمعة والسبت، أول ثلاث حالات وفاة خارج أفريقيا لمصابين بجدري القرود، دون معرفة ما إذا كان الفيروس هو سبب هذه الوفيات.

وبذلك يرتفع عدد الوفيات المسجلة على مستوى العالم منذ مايو إلى ثماني، بعد الإبلاغ عن أول خمس وفيات في أفريقيا حيث يعد المرض مستوطنًا وجرى اكتشافه لأول مرة لدى البشر في العام 1970، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي إسبانيا، أبلغت وزارة الصحة السبت عن ثاني حالة وفاة مرتبطة بجدري القرود بعد يوم واحد من الإعلان عما يعتقد أنها أول حالة وفاة مرتبطة بتفشي المرض حاليًا في أوروبا.

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وقالت الوزارة في تقرير «من بين 3750 مريضا جرى نقل 120 إلى المستشفى وتوفي اثنان»، من دون أن تحدد تاريخ الوفاة الثانية.

وأكدت أن المتوفين «شابان»، مؤكدة إجراء تحاليل لجمع مزيد من «المعلومات الوبائية» بشأن الحالتين.

وفي البرازيل، تُوفي رجل يبلغ من العمر 41 عامًا مصاب بالفيروس الخميس، في بيلو هوريزونتي في جنوب شرق البلاد، حسبما أعلنت أمانة الصحة في ولاية ميناس جيرايس الجمعة، موضحة أنه «دخل المستشفى بسبب حالات طبية خطيرة أخرى».

وقال وزير الصحة في ولاية ميناس جيرايس فابيو باكيريتي «من المهم التأكيد على أنه كان يعاني من أمراض مصاحبة خطيرة، حتى لا نثير الذعر بين الناس.. ما زالت الوفيات (المرتبطة بهذا المرض) منخفضة للغاية»، موضحًا أن المريض كان يخضع للعلاج من السرطان.

ألف حالة إصابة بجدري القرود في البرازيل

وسجلت وزارة الصحة البرازيلية نحو ألف حالة إصابة بجدري القرود غالبيتها في ولايتي ساو باولو وريو دي جانيرو، الواقعتين في جنوب شرق البلاد.

حالة طوارئ صحية عالمية

وفي 24 يوليو، أعلنت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب، وهي حالة طوارئ للصحة العامة على مستوى دولي، لتعزيز مكافحة جدري القرود المعروف أيضًا باسم «اورتوبوكسفايروس سيميان».

وسُجلت وفقًا لمنظمة الصحة العالمية أكثر من 18 ألف إصابة بجدري القرود في جميع أنحاء العالم منذ بداية مايو خارج المناطق التي يستوطن الوباء فيها في أفريقيا.

وقالت كبيرة مسؤولي الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا، كاثرين سمولوود، في بيان إن «مع استمرار انتشار مرض جدري القرود في أوروبا، نتوقع رؤية المزيد من الوفيات».

وأكدت سمولوود أن الهدف يجب أن يكون «وقف انتقال العدوى بسرعة في أوروبا ووقف تفشي المرض».

وتتمثل الأعراض الأولى للمرض في ارتفاع درجة الحرارة وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي يشبه جدري الماء، غير أن سمولوود شددت على أنه في معظم الحالات يشفى المرضى من دون الحاجة إلى العلاج.

وقالت إن «الأسباب التي قد يحتاج المرضى فيها عادة إلى دخول المستشفى تشمل المساعدة في تسكين الألم ومعالجة العدوى الثانوية وفي عدد قليل من الحالات، الحاجة إلى إدارة المضاعفات التي تهدد الحياة مثل التهاب الدماغ».

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء، الإبلاغ عن المرض في 78 دولة، 70% من الحالات تتركز في أوروبا و25% في الأميركتين.

وتتطلب نحو 10% من الحالات دخول المستشفى لمحاولة تخفيف الألم الذي يعاني منه المرضى، وفي معظم الحالات، المرضى هم رجال شبان يمارسون الجنس مع رجال ويعيشون بشكل أساسي في المدن.

والأربعاء، أوصت منظمة الصحة العالمية بوضوح المجموعة الأكثر عرضة للمرض بتقليل عدد الشركاء الجنسيين.

وأوضح غيبريسوس، خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن أفضل طريقة للحماية «هي تقليل مخاطر التعرض» للمرض.

لا يعد جدري القرود حاليًا مرضًا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ويمكن لأي شخص أن يصاب به، ويعد التلامس المباشر من الجلد إلى الجلد وكذلك الملاءات أو الملابس المصابة من عوامل انتقال المرض.

تجنب أي وصمة عار

كما تؤكد منظمة الصحة العالمية بشدة ضرورة تجنب أي وصمة عار لمجموعة معينة من السكان حتى لا يضطر أعضاؤها إلى إخفاء المرض بدلاً من التماس العلاج، ومن ثم فإن المرض سيستمر في الانتشار.

وفي الوقت الحالي، تؤكد منظمة الصحة العالمية أنه لا تتوفر لقاحات للجميع، ومن ثم توصي بإعطاء الأولوية لأولئك الأكثر تعرضًا للخطر والمرضى ومن يعالجونهم أو يجرون الأبحاث على المرض.

وحذر تيدروس «من المهم التأكيد على أن التطعيم لا يقي بشكل فوري من العدوى أو المرض وقد يستغرق ذلك عدة أسابيع»، ومن ثم ينبغي بعد التطعيم الاستمرار في اتخاذ الاحتياطات.

ويُجرى التطعيم بجرعتين يفصل بينهما 28 يومًا على الأقل، أما بالنسبة الأشخاص الذين جرى تطعيمهم ضد الجدري في مرحلة الطفولة فتكفي جرعة واحدة، ويوصى بجرعة ثالثة لمن يعانون من نقص المناعة.