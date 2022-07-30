إيران تعلن توقيف مواطن سويدي على خلفية شبهات «تجسس»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية، السبت، توقيف سويدي بسبب شبهات «تجسس»، دون تقديم إيضاحات بشأن هويته أو تاريخ توقيفه.

يأتي ذلك في ظل توتر يشوب العلاقات بين طهران واستوكهولم، على خلفية حكم بالسجن المؤبد صدر في السويد بحق المسؤول الإيراني السابق حميد نوري، لدوره المفترض في إعدامات طالت معارضين إيرانيين العام 1988، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأفادت وزارة الأمن في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها «حددت وأوقفت أحد مواطني مملكة السويد للتجسس»، مشيرة إلى أن المشتبه به دخل أراضي الجمهورية الإسلامية «قبل أشهر بعد توقيف جاسوس أوروبي آخر، وكانت مهمته الحصول على معلومات» عن الأخير، من دون تفاصيل إضافية.

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وكانت وزارة الخارجية السويدية أكدت لوكالة «فرانس برس» في مايو الماضي، أن السلطات الإيرانية أوقفت «أخيرًا» سويديًا في الثلاثينيات من عمره، ولم يتضح ما إذا كان إعلان الوزارة الإيرانية يرتبط بالشخص ذاته.

وأفادت وزارة الاستخبارات أن المشتبه به زار أثر مرة إسرائيل، العدو الإقليمي اللدود للجمهورية الإسلامية، قبل أن يدخل الأراضي الإيرانية، مؤكدة أنه أجرى «اتصالات مشبوهة» خلال «زياراته السابقة إلى إيران»، وأن توقيفه جرى «بأمر من السلطة القضائية أثناء مغادرته» البلاد.

السجن مدى الحياة لـ«نوري»

وقضت محكمة سويدية في 14 يوليو بسجن نوري (61 عامًا) مدى الحياة، بعد محاكمته بتهمة ارتكاب «جرائم ضد القانون الدولي»، وهو المصطلح المستخدم من السويد للدلالة على جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وكذلك «القتل»، ودانت طهران حينها الحكم معتبرة أنه «مرفوض» و«غير مقبول» ووصفته بأنه «سياسي»، كما أعلنت استدعاء سفيرها في السويد «للتشاور» ردا على الحكم.

وجاءت محاكمة نوري، المسؤول السابق في السلطة القضائية الإيرانية، على خلفية دور مفترض في عمليات إعدام جماعية طالت عددًا كبيرًا من السجناء المعارضين خلال الثمانينات.

وكانت هذه أول مرة يُحاكم فيها مسؤول إيراني على خلفية الإعدامات التي طالت بشكل رئيسي أفرادًا في منظمة «مجاهدي خلق» التي تعدّها طهران «إرهابية»، وذلك على خلفية هجمات في إيران نفذتها في ذلك الحين المنظمة التي كانت متحالفة مع نظام صدام حسين، مع نهاية الحرب بين البلدين.

وبدأت محاكمة نوري في ستوكهولم في أغسطس 2021، ما أدى إلى توتّر العلاقات بين السويد وإيران، وأثار خشية من انعكاسات قد تطال سجناء غربيين في إيران، خصوصا الأكاديمي الإيراني-السويدي أحمد رضا جلالي المحكوم عليه بالإعدام منذ العام 2017.