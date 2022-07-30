بلينكن يزور الفلبين الأسبوع المقبل لإبرام تحالف مع رئيسها الجديد

القاهرة - بوابة الوسط

يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأسبوع المقبل، إلى الفلبين للقاء الرئيس الجديد فرديناند ماركوس جونيور، الذي تتوقع واشنطن إقامة تحالف وثيق معه على الرغم من مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن بلينكن سيلتقي ماركوس في مانيلا في 6 أغسطس، في إطار جهود «تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة والفلبين»، بما في ذلك في مجالات الطاقة والتجارة، مضيفة أن بلينكن وماركوس الابن سيناقشان أيضًا «قيمنا الديموقراطية المشتركة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وسيتوجه بلينكن إلى الفلبين بعد حضوره محادثات لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا.

بلينكن لم يحدد موعدًا للقاء وزير الخارجية الصيني

وقال كبير الدبلوماسيين الأميركيين لشؤون شرق آسيا دانيال كريتنبرينك، للصحفيين، إن بلينكن لم يحدد موعدًا للقاء وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بنوم بنه، لكنه لا يستبعد ذلك، مضيفًا «سنرى كيف تتطور الأمور لكن ما من خطط رسمية».

وكان وزيرا الخارجية الأميركي والصيني أجريا محادثات مكثفة في التاسع من يوليو على هامش اجتماع مجموعة العشرين في بالي، لكن الخلافات تصاعدت مجددًا منذ ذلك الحين بسبب زيارة قد تقوم بها إلى تايوان رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي.

- بلينكن أجرى محادثات «صريحة» مع لافروف في شأن السجناء الأميركيين

وقال مسؤولون أميركيون إن بلينكن لن يجتمع في كمبوديا مع نظيريه الروسي أو الكوري الشمالي، مع أنه أجرى محادثة هاتفية الجمعة مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في محاولة لإطلاق سراح سجينين أميركيين.

مكالمة تهنئة من بايدن

وكان ماركوس نجل الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس، تلقى مكالمة تهنئة من الرئيس جو بايدن بعيد فوزه في انتخابات مايو.

وترتبط الولايات المتحدة باتفاق تحالف مع الفلبين، وتدعم مستعمرتها السابقة في النزاعات الساخنة في بحر الصين الجنوبي مع بكين.

وشهدت العلاقات بين واشنطن ومانيلا، توترًا خلال فترة حكم الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، الذي شن حربًا وحشية على المخدرات، تقول منظمات حقوق الإنسان إنها أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى.

وعبر الرئيس باراك أوباما في ذلك الوقت العام 2016 عن مخاوف بشأن حقوق الإنسان ما دفع دوتيرتي إلى مهاجمته علنًا بألفاظ نابية، لكن الأخير لقي دعما غير محدود من دونالد ترامب الذي خلف أوباما في البيت الأبيض.

وعرف ماركوس الأب وزوجته بالكسب غير المشروع والبذخ في بلد يتفشى فيه الفقر.

ودعمت الولايات المتحدة ماركوس الأب لمدة عقدين لكنها دفعته إلى مغادرة البلاد إلى هاواي في 1986، في مواجهة احتجاجات واسعة.