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بابا الفاتيكان: ما حصل في المدارس الداخلية للسكان الأصليين في كندا «إبادة جماعية»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 10:28 صباحا
بابا الفاتيكان: ما حصل في المدارس الداخلية للسكان الأصليين في كندا «إبادة جماعية»
بابا الفاتيكان فرنسيس في كاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان، 25 أبريل 2022 (أ ف ب)
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تحدث بابا الفاتيكان فرنسيس في الطائرة التي تعيده إلى الفاتيكان، بعد رحلة استمرت ستة أيام في كندا، عن حصول «إبادة جماعية» في المدارس الداخلية للسكان الأصليين في هذا البلد.

وقال خلال مؤتمر صحفي في الطائرة «لم أتلفظ بهذه الكلمة (خلال الزيارة) لأنها لم ترد على ذهني، لكني وصفت الإبادة الجماعية.. قدمت اعتذاراتي وطلبت الصفح عن هذه العملية التي هي إبادة جماعية».

- بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية

وطلب بابا الفاتيكان «الصفح» مرات عدة من سكان كندا الأصليين خلال زيارته هذه، بحسب وكالة «فرانس برس».

مشاريع مدمِّرة للثقافات
والإثنين اعتذر بابا الفاتيكان، عن تعامل المسيحيين مع الشعوب الأصلية في كندا، وعن «الطرق التي تعاون بها العديد من أعضاء الكنيسة» في «المشاريع المدمِّرة للثقافات».

وجاءت تصريحات بابا الفاتيكان، خلال خطاب ألقاه أمام أفراد من شعوب «الأمم الأولى» و«ميتيس» و«أينويت» في ماسكواسيس في ألبيرتا.

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