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مسلحون يقتحمون موقع تصوير في جنوب أفريقيا ويغتصبون ثماني نساء

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 09:53 صباحا
مسلحون يقتحمون موقع تصوير في جنوب أفريقيا ويغتصبون ثماني نساء
أحد عناصر الشرطة في سويتو بجنوب أفريقيا, 10 يوليو 2022. (أ ف ب)
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اقتحم مسلحون موقع تصوير أغنية قرب بلدة صغيرة في جنوب أفريقيا، واغتصبوا ثماني شابات كنّ يشاركن في التصوير، على ما أعلنت الشرطة الجمعة.

وأوضح وزير شرطة جنوب أفريقيا بيكي سيلي أن ثلاثة من نحو 20 مشتبها فيهم اعتُقلوا حتى الآن في أعقاب الاعتداء الذي وقع الخميس في ضواحي كروغرسدورب غرب جوهانسبرغ، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال للصحفيين إن العصابة هاجمت فريق العمل أثناء تجهيز أفراده المعدات وتحضير الديكور للمباشرة بالتصوير، مشيرًا إلى أن الشابات اللواتي تعرّضن للاعتداء تتراوح أعمارهن بين 18 و35 سنة، لافتًا إلى أن إحداهن تعرضت للاغتصاب من عشرة رجال فيما واجهت أخرى اغتصابًا من ثمانية رجال.

كذلك، تعرض رجال فريق العمل للاعتداء إذ جُرّدوا من ملابسهم ومقتنياتهم.

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قال سيلي للصحفيين، على هامش مؤتمر سياسي كان يعقده في جوهانسبرغ حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، «يبدو أن المشتبه فيهم أجانب، وتحديدًا من عمال المناجم غير الشرعيين».

جريمة اعتقال كل 12 دقيقة
وأعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، في المؤتمر نفسه، أنه أمر وزير الشرطة بـ«ضمان اعتقال مرتكبي هذه الجريمة».

وتتلقى شرطة جنوب أفريقيا كل 12 دقيقة بلاغًا في المعدل مرتبطًا بحالة اغتصاب، ورغم هذا الرقم المرتفع فإن حالات اغتصاب كثيرة في البلاد لا يجري الإبلاغ عنها.

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