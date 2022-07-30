Atwasat

النواب الأميركي يقر منع البنادق الهجومية في قراءة أولى

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 يوليو 2022, 08:31 صباحا
النواب الأميركي يقر منع البنادق الهجومية في قراءة أولى
ناجون من حوادث إطلاق نار يتظاهرون أمام الكونغرس الأميركي، 13 يوليو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

صوّت مجلس النواب الأميركي في قراءة أولى الجمعة على حظر البنادق الهجومية والأسلحة نصف الآلية التي استُخدمت في حوادث إطلاق نار كثيرة في الولايات المتحدة. وجرى تبني النص الذي يؤيده الرئيس الديمقراطي جو بايدن في مجلس النواب بأغلبية 217 صوتًا مقابل 213، لكن يبدو أنه سيبوء بالفشل في مجلس الشيوخ، وفق وكالة «فرانس برس».

فقواعد الأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ تتطلب تصويت عشرة أعضاء جمهوريين مع زملائهم الديمقراطيين الخمسين لحظر البنادق الهجومية. لكن هذا الاحتمال غير مرجح لأن الانقسامات الحزبية كبيرة حول موضوع الأسلحة. ولم ينضم سوى نائبين جمهوريين إلى الديمقراطيين في اعتماد النص.

ارتفاع مبيعات البنادق الهجومية منذ 2004
مع ذلك، في 1994 نجح الكونجرس في تمرير قانون يحظر البنادق الهجومية وبعض المخازن عالية السعة لمدة عشر سنوات. وقد انتهت صلاحيته في 2004 ومنذ ذلك الحين ارتفعت مبيعات هذه الأسلحة التي يروج لها المصنعون على أنها «بنادق رياضية». وخلال السنوات العشر الأخيرة درت مبيعات هذه الأسلحة أكثر من مليار دولار، حسب تقرير برلماني.

وأحيت حوادث إطلاق النار ببنادق «إيه آر15» في مدرسة في تكساس (21 قتيلًا) وسوبر ماركت يرتاده الأميركيون من أصل أفريقي (عشرة قتلى) واستعراض العيد الوطني (سبعة قتلى) أخيرًا الدعوات إلى حظر هذه الأسلحة. وبعد حمام الدم في مدرسة أوفالدي ناشد جو بايدن الكونغرس أن يرفع على الأقل السن القانونية لشراء هذه البنادق إلى 21 عامًا.

وأكد البيت الأبيض الجمعة دعمه لإجراء من شأنه «إنقاذ أرواح». وقال في بيان «يموت أربعون ألف أميركي كل عام متأثرين بجروح أعيرة نارية والأسلحة النارية أصبحت القاتل الأول للأطفال في الولايات المتحدة».

وحتى الآن يبدو الجمهوريون متحدين ضد هذا الإجراء الذي يرون أنه انتهاك للتعديل الثاني للدستور بشأن الحق في حمل السلاح. ولم يوافقوا بعد ضغوط، سوى على دعم قانون محدود جدًا يعزز وسائل مصادرة أسلحة من الأزواج العنيفين وتعزيز وسائل ضمان الصحة العقلية وسلامة المدارس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليفربول Vs مانشستر سيتي.. من سيتوج بلقب «درع المجتمع» قبل انطلاق الموسم الجديد؟

ليفربول Vs مانشستر سيتي.. من سيتوج بلقب «درع المجتمع» قبل انطلاق الموسم الجديد؟
«إيني» تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافية بأبوظبي

«إيني» تعلن اكتشاف غاز مهم في أول بئر استكشافية بأبوظبي
«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»

«الأهلي طرابلس» vs «الاتحاد» يرفضان فض الدوري «47»
تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس العرب للشباب

تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس العرب للشباب
فوز الأهلي بنغازي على النصر في نهائيات «أشبال اليد»

فوز الأهلي بنغازي على النصر في نهائيات «أشبال اليد»
صداع السلاح

صداع السلاح
سويسرا تدرس استدعاء النساء إلى الخدمة العسكرية الإلزامية

سويسرا تدرس استدعاء النساء إلى الخدمة العسكرية الإلزامية
جوني ديب يبيع رسوما نفذها بالكمبيوتر مقابل 3 ملايين إسترليني

جوني ديب يبيع رسوما نفذها بالكمبيوتر مقابل 3 ملايين إسترليني
زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق

زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق
ماكرون يصافح مطولا ولي العهد السعودي

ماكرون يصافح مطولا ولي العهد السعودي
طرح المرحلة الأولى من مبادرة الإقراض والأراضي السكنية أغسطس المقبل

طرح المرحلة الأولى من مبادرة الإقراض والأراضي السكنية أغسطس المقبل
ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟

ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟
القبض على متهم بالشروع في القتل وإطلاق نيران على الأمن في بنغازي

القبض على متهم بالشروع في القتل وإطلاق نيران على الأمن في بنغازي
5 مخرجات لاجتماع الدبيبة مع وفد بلدية مصراتة

5 مخرجات لاجتماع الدبيبة مع وفد بلدية مصراتة
«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب

«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب
18 مليار دولار أرباحا لـ«شل» و5.7 مليار دولار لـ«توتال إنرجي» بفضل ارتفاع أسعار النفط

18 مليار دولار أرباحا لـ«شل» و5.7 مليار دولار لـ«توتال إنرجي» بفضل ارتفاع أسعار ...
قبل عشائه مع ماكرون في فرنسا.. لماذا تخلت أوروبا عن موقفها من محمد بن سلمان؟

قبل عشائه مع ماكرون في فرنسا.. لماذا تخلت أوروبا عن موقفها من محمد بن سلمان؟
جويلي: حكومة باشاغا مُنحت الثقة ويجب تمكينها دون عنف

جويلي: حكومة باشاغا مُنحت الثقة ويجب تمكينها دون عنف
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مقتل 15 شخصا على الأقل في «أسوأ» فيضانات تشهدها ولاية كنتاكي الأميركية
مقتل 15 شخصا على الأقل في «أسوأ» فيضانات تشهدها ولاية كنتاكي ...
النواب الأميركي يقر منع البنادق الهجومية في قراءة أولى
النواب الأميركي يقر منع البنادق الهجومية في قراءة أولى
مسلحون يقتحمون موقع تصوير في جنوب أفريقيا ويغتصبون ثماني نساء
مسلحون يقتحمون موقع تصوير في جنوب أفريقيا ويغتصبون ثماني نساء
بابا الفاتيكان: ما حصل في المدارس الداخلية للسكان الأصليين في كندا «إبادة جماعية»
بابا الفاتيكان: ما حصل في المدارس الداخلية للسكان الأصليين في ...
السجن مدى الحياة لكندي سجل بصوته مقاطع فيديو لتنظيم الدولة
السجن مدى الحياة لكندي سجل بصوته مقاطع فيديو لتنظيم الدولة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع ......
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في ......
بايدن يدافع في مقال طويل عن زيارته المرتقبة للسعودية
بايدن يدافع في مقال طويل عن زيارته المرتقبة للسعودية...
إردوغان يهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»
إردوغان يهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»...
26 قتيلا في الضربة الصاروخية الروسية على تشاسيف يار شرق أوكرانيا
26 قتيلا في الضربة الصاروخية الروسية على تشاسيف يار شرق ......
المزيد
4 قتلى في تظاهرات جديدة بغينيا
4 قتلى في تظاهرات جديدة بغينيا...
روسيا ترفض الاتهامات «الغريبة» بالتدخل في الانتخابات الإيطالية
روسيا ترفض الاتهامات «الغريبة» بالتدخل في الانتخابات ......
بلينكن يزور الفلبين الأسبوع المقبل لإبرام تحالف مع رئيسها الجديد
بلينكن يزور الفلبين الأسبوع المقبل لإبرام تحالف مع رئيسها ......
السجن مدى الحياة لكندي سجل بصوته مقاطع فيديو لتنظيم الدولة
السجن مدى الحياة لكندي سجل بصوته مقاطع فيديو لتنظيم الدولة...
بابا الفاتيكان: ما حصل في المدارس الداخلية للسكان الأصليين في كندا «إبادة جماعية»
بابا الفاتيكان: ما حصل في المدارس الداخلية للسكان الأصليين ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط