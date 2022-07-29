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مقتل 15 شخصًا على الأقل في «أسوأ» فيضانات تشهدها ولاية كنتاكي الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 يوليو 2022, 09:11 مساء
مقتل 15 شخصًا على الأقل في «أسوأ» فيضانات تشهدها ولاية كنتاكي الأميركية
إجلاء سكان على متن قارب من منطقة غمرتها المياه بالقرب من جاكسون، في ولاية كنتاكي الأميركية، الخميس 28 يوليو 2022. (أ ف ب)
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لقى 15 شخصاً على الأقل حتفهم «في أسوأ» فيضانات في تاريخ كنتاكي، ويتوقع أن تتضاعف حصيلة القتلى، فيما لم يتوقف هطول الأمطار الجمعة، في الولاية الريفية الواقعة في وسط الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، حالة «كارثة طبيعية» وأرسل تعزيزات فدرالية لدعم المناطق المتضررة من «العواصف والفيضانات والانهيارات الأرضية وانزلاقات التربة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وهطلت أمطار غزيرة على شرق الولاية الريفية ليل الأربعاء الخميس، مما حول بعض الطرق إلى أنهار وأجبر السكان على اللجوء إلى أسطح منازلهم أثناء انتظار المساعدة.

ارتفاع منسوب المياه والحصيلة «مروعة»
وقال حاكم الولاية آندي بشير لشبكة «سي إن إن»، إن آخرين وجدوا أنفسهم محاصرين بسبب ارتفاع منسوب المياه أو جرفتهم المياه وهم داخل سياراتهم، والحصيلة «مروعة».

وأضاف الحاكم الديموقراطي، أن «عدد الأشخاص الذين فقدناهم في كنتاكي بلغ حالياً 15، ومن المتوقع أن يصبح الضعف على الأقل، ويشمل أطفالا أيضاً»، مؤكدا أن «المئات فقدوا كل شيء وسيتطلب الأمر عاماً على الأقل لإعادة البناء».

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وجرت تعبئة جميع خدمات الطوارئ، وبينها الحرس الوطني والشرطة وتعزيزات من الولايات المجاورة لمساعدة الضحايا.

وأكد بشير تنفيذ نحو 50 عملية إنقاذ جوي ومئات عمليات الإنقاذ بالقوارب، مضيفا «لكن هناك كميات كبيرة من المياه، والتيارات قوية لدرجة أننا لا نستطيع الوصول إلى الجميع».

توقعات باستمرار هطول الأمطار
ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة حتى مساء الجمعة، بينما تستمر حالة التأهب لمواجهة الفيضانات.

ومع الاحترار المناخي العالمي الناجم عن النشاط البشري، باتت الأجواء تحوي كميات أكبر من البخار ما يزيد من خطر حصول فترات من الأمطار الغزيرة، على ما يفيد علماء، وقد تتسبب هذه الأمطار إذا ما اقترنت بعوامل أخرى مرتبطة بالتخطيط العمراني، بحصول فيضانات.

سيّارات مهجورة في كلّ مكان
وتساقط في أجزاء من ولاية كنتاكي حوالى 20 سنتمترًا من الأمطار في 24 ساعة، وفي بعض الأماكن ارتفعت مياه الأنهار عدة أمتار فجأة فخرجت عن مسارها.

وفي منطقة جاكسون، تحوّل بعض الطرق أنهارًا، مع وجود سيّارات مهجورة في كلّ مكان.

وفي أسفل هذه الوديان الصغيرة المحاطة بغابات، كانت مياه موحلة تغطي الأراضي مع ظهور أسقف المباني ورؤوس الأشجار فقط في بعض المناطق، بينما كان آلاف الأشخاص في الولاية الجمعة بلا كهرباء ومياه.

وأقيمت ملاجئ في كنائس وصالات للألعاب الرياضية والحدائق العامة.

وقال بشير «هذه هي أسوأ فيضانات تشهدها كنتاكي على الإطلاق، وتأتي بعد أسوأ الأعاصير في تاريخ كنتاكي».

وفي ديسمبر الماضي، دمرت عشرات الأعاصير العنيفة خمس ولايات في وسط الولايات المتحدة، ولا سيما كنتاكي، وأدت إلى مقتل 79 شخصًا على الأقل.

وأعلن الرئيس جو بايدن خلال زيارة للمنطقة أن الظواهر الجوية، باتت «أكثر حدة» مع الاحتباس الحراري.

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