بلينكن يأمل في إدارة الصين والولايات المتحدة خلافاتهما «بحكمة» بشأن تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

عبر وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، عن أمله في أن تتمكن الولايات المتحدة والصين من أن تديرا «بحكمة» خلافاتهما في شأن تايوان، في وقت تصاعد التوتر على خلفية زيارة قد تقوم بها رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للجزيرة.

وقال بلينكن، في مؤتمر صحفي «سيكون مهما، في إطار مسؤولياتنا المشتركة، أن نكون قادرين على مواصلة إدارة هذا الأمر بحكمة، في شكل لا يكون هناك احتمال نزاع، وأن نظل على تواصل حول هذه القضية»، بحسب وكالة فرانس برس.

نقاش صريح ومباشر

في سياق منفصل، اعلن بلينكن، اليوم الجمعة، أنه أجرى محادثات «صريحة» مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وحضه على القبول بعرض الولايات المتحدة بهدف الإفراج عن أميركيين معتقلين في روسيا.

- بلينكن أجرى محادثات «صريحة» مع لافروف في شأن السجناء الأميركيين

وقال بلينكن «أجرينا نقاشا صريحا ومباشرا.. دعوت الكرملين إلى قبول العرض الذي قدمناه إليهم»، موضحا أنه حذر لافروف من أن العالم لن يعترف «أبدا» بضم روسيا لأراض أوكرانية.