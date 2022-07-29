Atwasat

الأمم المتحدة تطلب فصل محادثات النزاع السوري عن الحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 يوليو 2022, 06:11 مساء
الأمم المتحدة تطلب فصل محادثات النزاع السوري عن الحرب في أوكرانيا
المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون يتحدث إلى الصحفيين في دمشق في 22 مايو 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

طلبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ألا تؤثر النزاعات على المحادثات السورية في جنيف التي توقفت قسرا من قبل روسيا التي يبدو أنها تعتبر أن سويسرا لم تعد محايدة منذ الحرب في أوكرانيا. كان من المقرر عقد الجولة التاسعة من المحادثات المتعلقة بصوغ دستور سوري جديد من 25 إلى 29 يوليو في جنيف، بإشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون.

وقالت الناطقة باسم بيدرسون، جنيفر فينتون، للصحفيين في جنيف إن الجانب السوري «أبلغ السيد بيدرسن أن وفده لن يكون مستعدا للمشاركة في الدورة التاسعة إلا بعد تلبية طلبات روسيا الاتحادية». ولم تذكر بالتفصيل ما هي المطالب الروسية. وقال مراقبون إن موسكو اعترضت على مكان الاجتماع، معتبرة أن سويسرا لم تعد محايدة منذ أن فرضت عقوبات على المسؤولين الروس في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا هذا العام.

بيدرسون: تأجيل اجتماع جنيف «مؤسف ومحبط»
وتعد سورية وروسيا حليفتين منذ عقود، لكن العلاقات تعززت بشكل كبير على أثر النزاع السوري وتدخل موسكو العسكري منذ العام 2015 إلى جانب النظام السوري. وأطلع بيدرسون مجلس الأمن الدولي الخميس على الوضع. وأشار إلى أن تأجيل الاجتماع في جنيف «مؤسف ومحبط، وخصوصا أنه ناجم عن قضايا لا علاقة لها بالملف السوري» بحسب فينتون. وأضافت أنه «حث جميع الأطراف على وضع جدار حماية يصون العملية السورية من تأثير النزاعات التي تجري في أماكن أخرى من العالم، ويضع مصلحة السوريين في المقام الأول».

وأشارت الناطقة إلى أنه عند اقتراح إنشاء اللجنة الدستورية في 2018 كان أحد شروطها أن «تعقد اجتماعاتها في جنيف من دون تدخل خارجي». في ختام الجولة الثامنة من المحادثات في مطلع يونيو، أعلن بيدرسون أن المحادثات لم تُحرز سوى تقدم ضئيل و«ظلت الاختلافات كبيرة حول بعض النصوص».

وتشهد سورية منذ العام 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية والقطاعات المنتجة وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس العرب للشباب

تعرف على الفرق المتأهلة لربع نهائي كأس العرب للشباب
صداع السلاح

صداع السلاح
سويسرا تدرس استدعاء النساء إلى الخدمة العسكرية الإلزامية

سويسرا تدرس استدعاء النساء إلى الخدمة العسكرية الإلزامية
جوني ديب يبيع رسوما نفذها بالكمبيوتر مقابل 3 ملايين إسترليني

جوني ديب يبيع رسوما نفذها بالكمبيوتر مقابل 3 ملايين إسترليني
زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق

زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق
ماكرون يصافح مطولا ولي العهد السعودي

ماكرون يصافح مطولا ولي العهد السعودي
طرح المرحلة الأولى من مبادرة الإقراض والأراضي السكنية أغسطس المقبل

طرح المرحلة الأولى من مبادرة الإقراض والأراضي السكنية أغسطس المقبل
ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟

ما هو وضع الاقتصاد الأميركي.. لماذا ينكمش وهل يشهد ركودا؟
القبض على متهم بالشروع في القتل وإطلاق نيران على الأمن في بنغازي

القبض على متهم بالشروع في القتل وإطلاق نيران على الأمن في بنغازي
5 مخرجات لاجتماع الدبيبة مع وفد بلدية مصراتة

5 مخرجات لاجتماع الدبيبة مع وفد بلدية مصراتة
«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب

«ناسا» ترسل إلى المريخ مروحيتين إضافيتين لهذا السبب
18 مليار دولار أرباحا لـ«شل» و5.7 مليار دولار لـ«توتال إنرجي» بفضل ارتفاع أسعار النفط

18 مليار دولار أرباحا لـ«شل» و5.7 مليار دولار لـ«توتال إنرجي» بفضل ارتفاع أسعار ...
قبل عشائه مع ماكرون في فرنسا.. لماذا تخلت أوروبا عن موقفها من محمد بن سلمان؟

قبل عشائه مع ماكرون في فرنسا.. لماذا تخلت أوروبا عن موقفها من محمد بن سلمان؟
جويلي: حكومة باشاغا مُنحت الثقة ويجب تمكينها دون عنف

جويلي: حكومة باشاغا مُنحت الثقة ويجب تمكينها دون عنف
توجيه 117 تهمة لمسلح قتل 7 أشخاص في أميركا

توجيه 117 تهمة لمسلح قتل 7 أشخاص في أميركا
عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها

عقيلة صالح: مستعدون لتعديل قوانين الانتخابات والتدخلات الخارجية حالت دون إجرائها
«الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في دوري الأبطال.. و«النصر» و«الأخضر» إلى «الكونفدرالية»

«الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في دوري الأبطال.. و«النصر» و«الأخضر» إلى ...
عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات الجولة الخامسة لـ«سداسي التتويج»

عبر «WTV».. «ڤار استديو» يناقش تحليل الحالات التحكيمية لمباريات الجولة الخامسة ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق
زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق
سويسرا تدرس استدعاء النساء إلى الخدمة العسكرية الإلزامية
سويسرا تدرس استدعاء النساء إلى الخدمة العسكرية الإلزامية
القضاء الأوكراني يخفض عقوبة السجن المؤبد بحق جندي روسي
القضاء الأوكراني يخفض عقوبة السجن المؤبد بحق جندي روسي
زيلينسكي يشرف على تحميل أول شحنة حبوب من مرفأ أوكراني منذ اندلاع الحرب
زيلينسكي يشرف على تحميل أول شحنة حبوب من مرفأ أوكراني منذ اندلاع ...
الأمم المتحدة تطلب فصل محادثات النزاع السوري عن الحرب في أوكرانيا
الأمم المتحدة تطلب فصل محادثات النزاع السوري عن الحرب في أوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع ......
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في ......
بايدن يدافع في مقال طويل عن زيارته المرتقبة للسعودية
بايدن يدافع في مقال طويل عن زيارته المرتقبة للسعودية...
إردوغان يهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»
إردوغان يهدد مجددا بعرقلة انضمام السويد وفنلندا لـ«الناتو»...
26 قتيلا في الضربة الصاروخية الروسية على تشاسيف يار شرق أوكرانيا
26 قتيلا في الضربة الصاروخية الروسية على تشاسيف يار شرق ......
المزيد
بلينكن يأمل في إدارة الصين والولايات المتحدة خلافاتهما «بحكمة» بشأن تايوان
بلينكن يأمل في إدارة الصين والولايات المتحدة خلافاتهما ......
بلينكن أجرى محادثات «صريحة» مع لافروف في شأن السجناء الأميركيين
بلينكن أجرى محادثات «صريحة» مع لافروف في شأن السجناء ......
جولة أفريقية لبلينكن الشهر المقبل لمواجهة الحراك الدبلوماسي الروسي
جولة أفريقية لبلينكن الشهر المقبل لمواجهة الحراك الدبلوماسي ......
الأمم المتحدة تطلب فصل محادثات النزاع السوري عن الحرب في أوكرانيا
الأمم المتحدة تطلب فصل محادثات النزاع السوري عن الحرب في ......
زيلينسكي يشرف على تحميل أول شحنة حبوب من مرفأ أوكراني منذ اندلاع الحرب
زيلينسكي يشرف على تحميل أول شحنة حبوب من مرفأ أوكراني منذ ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط