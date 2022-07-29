زيلينسكي يشرف على تحميل أول شحنة حبوب من مرفأ أوكراني منذ اندلاع الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

تفقد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، مرفأ في أوكرانيا للاطلاع على تحميل أول شحنة من الحبوب على سفينة تركية بغرض تصديرها، على ما أعلنت الرئاسة الجمعة، في أعقاب اتفاق مع روسيا برعاية أممية وتركية.

ونقل بيان للرئاسة عن زيلينسكي قوله «أول باخرة، أول سفينة يجري تحميلها منذ اندلاع الحرب. إنها سفينة تركية». وظهر زيلينسكي في تسجيلات مصورة من مرفأ تشونومورسك ونشرتها الرئاسة، أمام سفينة اسمها «بولارنيت».

دُشِن رسميا، الأربعاء الماضي، مركز تنسيق صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في إسطنبول بموجب الاتفاقات الموقعة في 22 يوليو.

وبموجب هذه الاتفاقات التي أُبرمت لمدة أربعة أشهر بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيكون هذا المركز مكلفا إجراء عمليات تفتيش للسفن لدى إبحارها، ولدى وصولها إلى إسطنبول للتحقق من أنها لا تنقل إلا الحبوب، وفق وكالة «فرانس برس».

البحرية الأوكرانية: المرافئ المحددة لتصدير الحبوب «استأنفت عملها»

وأعلنت البحرية الأوكرانية الأربعاء الماضي أن الموانئ الأوكرانية الثلاثة المخصصة لتصدير الحبوب «استأنفت عملها»، على الرغم من أنه لا يزال يتعين بذل الجهود لضمان سلامة القوافل.

وقالت البحرية الأوكرانية على تطبيق تلغرام «في إطار توقيع اتفاق حول فتح الموانئ الأوكرانية لتصدير الحبوب، استأنفت موانئ أوديسا وتشورنومورسك ويوجني (بيفديني) العمل».

أوكرانيا يمكنها تصدير 60 مليون طن من الحبوب

ويوم الأحد، قال أوليه أوستينكو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني إن بلاده يمكنها تصدير 60 مليون طن من الحبوب فيما بين ثمانية وتسعة أشهر، إذا لم تكن الموانئ فيها محاصرة لكن الضربة الروسية لميناء أوديسا، «تظهر أن الأمر لن يكون بهذه السهولة بالتأكيد».

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وقال أوستينكو، إن أوكرانيا يمكنها أن تحقق إيرادات تبلغ عشرة مليارات دولار من بيع 20 مليون طن من الحبوب مخزنة بالصوامع، و40 مليون طن من محصولها الجديد، مضيفا أن إجمالي المحصول 60 مليون طن، منها 20 مليونا للاستهلاك المحلي، بحسب وكالة «رويترز».