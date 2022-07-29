القضاء الأوكراني يخفض عقوبة السجن المؤبد بحق جندي روسي

القاهرة - بوابة الوسط

خفضت محكمة أوكرانية، الجمعة، عقوبة بالسجن المؤبد إلى 15 عاما صدرت في مايو بحق جندي روسي بتهمة القتل المتعمد، في أول محاكمة تنظر في جريمة حرب في هذا البلد.

وقال بيان نشر على موقع محكمة الاستئناف في كييف: «وفقا لنتيجة مراجعة الاستئناف، لبّت المحكمة جزئيا المطالب الواردة في الاستئناف الذي قدمه الدفاع»، مضيفا أن الجندي الروسي «فاديم شيشيمارين حُكم عليه بالسجن 15 عاما»، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقدم الجندي الروسي، فاديم شيشيمارين، الذي يبلغ من العمر 21 عاما، في 23 مايو الماضي طلبا باستئناف الحكم. وقال فكتور أوفسيانيكوف، محامي الجندي الروسي، بعد جلسة المحكمة «هذه أشد عقوبة وأي شخص رصين يقدّم طعنا ضدها.. سأطلب إلغاء حكم المحكمة»».

أول حكم يصدر بحق جندي روسي منذ الغزو

ودانت محكمة في كييف الإثنين الجندي الروسي، الذي قتل مدنيًا، بارتكاب جريمة حرب وحكمت عليه بالسجن مدى الحياة، في أول حكم يصدر بحق جندي روسي منذ الغزو.

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وقال القاضي سيرغي أغافونوف، إن «المحكمة خلصت إلى أن (فاديم) شيشيمارين مذنب وحكمت بسجنه مدى الحياة».

وأقر شيشيمارين في وقت سابق أمام المحكمة بأنه قتل أوكرانيًا يبلغ من العمر 62 عامًا، ويدعى أليكسندر شيليبوف في شمال شرق أوكرانيا في أول أيام الغزو الروسي.