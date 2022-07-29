سويسرا تدرس استدعاء النساء إلى الخدمة العسكرية الإلزامية

القاهرة - بوابة الوسط

على خطى التجربة النرويجية، تنظر وزارة الدفاع السويسرية في خيار فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على النساء كجزء من مساعيها الأوسع لتعزيز القوة العسكرية السويسرية، حيث يدرك الجيش السويسري منذ سنوات أنه قد يواجه نقصا في الموارد البشرية بين صفوفه، وأنه بحاجة إلى إحداث تغييرات جذرية في سياسات التجنيد. مع ذلك، فإن فكرة إلزام النساء بالالتحاق بصفوف الجيش لم تُطرح جديا كحل يحظى بشعبية سياسية قبل العام 2013؛ حين صوتت الأغلبية الساحقة في البرلمان النرويجي لصالح التجنيد المحايد جنسانيا وهي سياسة لقت صدى كبيرا لدى السويسريين، وفقا لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية «SWI».

وزارة الدفاع السويسرية بدأت بالفعل بمراجعة سياساتها على خلفية الحرب المندلعة في أوكرانيا التي أثارت عدة تساؤلات حول القوة والجاهزية العسكريتين في سويسرا كما في غيرها من البلدان، وكان النقاش العام حول المساواة بين الجنسين الذي احتد في السنوات الأخيرة في أعقاب أحداث مثل سببا آخر لمراجعة السياسات. بيد أن التجربة النرويجية تشير إلى أن ضم المرأة واستبقائها في صفوف الجيش يتطلب أكثر من مجرد إلزام قانوني بالخدمة.

نسبة إقبال المرأة السويسرية

وبالنظر إلى نسبة إقبال المرأة السويسرية على الانخراط في الخدمة العسكرية، يبدو أن مؤسسة الجيش قد تواجه صعوبة أكبر في إقناع النساء للالتحاق بالخدمة. إذ لا تتعدى نسبة النساء اليوم 0.9% فقط من إجمالي أفراد الجيش، هذا في ظل السياسات الحالية التي تُرحب بالمرأة ولا تفرض عليها الخدمة العسكرية الإلزامية فرضا. وتفترض وزارة الدفاع بأن سبب ضعف إقبال النساء على الجيش هو قلة الوعي بالامتيازات التي توفرها هذه المؤسسة لمنتسبيها. ومع أن المؤسسة العسكرية تُنظم فعالية «اليوم الإعلامي»، إلا أن حضور هذه الفعالية إجباري لجميع الرجال البالغين من العمر 18 عاما واختياري للنساء. وتدرس الوزارة قرارا يجعل الحضور إجباري للنساء أيضا.

ومن أجل فرض الخدمة العسكرية الإلزامية على النساء، في سويسرا يلزم إحداث تغييرات في دستور الدولة التي تتطلب بدورها استفتاء شعبي يقر فيه الناخبون هذه التغييرات. ووفقا لدراسة استقصائية أجراها مركز الدراسات الأمنية (CSS) في المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ (ETH) ارتفع معدل تأييد الخدمة الإلزامية المحايدة جنسانيا منذ العام 2015 بمقدار 14 نقطة مئوية ليصل إلى 67% في العام 2021. وتشير تخمينات مركز الدراسات الأمنية إلى أن هذا التحول قد يكون بسبب تزايد أهمية النقاش العام حول المساواة بين الجنسين، وقد يعود أيضا إلى تزايد عدد النساء اللواتي يلتحقن بالقطاع الأمني، ففي العام 2019 كانت فيولا أمهيرد أول امرأة تشغل منصب وزيرة الدفاع في البلاد وجعلت أولى أولوياتها تجنيد المزيد من النساء في الجيش، وتطمح أمهيرد أيضا أن تصل نسبة النساء في المؤسسة العسكرية إلى 10% في غضون عشر سنوات.