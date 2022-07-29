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زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 يوليو 2022, 09:33 صباحا
زعيم كوريا الشمالية يهدد بالنووي.. وأميركا تعلق
الزعيم كيم جونغ اون خلال حضوره عرضا عسكريا في الذكرى التسعين لتأسيس الجيش الكوري الشمالي. (الإنترنت)
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قال زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون، إن بلاده «مستعدة لتعبئة» ردعها النووي في أي مواجهة عسكرية مقبلة مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، كما أوردت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، الخميس.

وحذّرت واشنطن وسيول مرارا من أن بيونغ يانغ تستعد لإجراء تجربتها النووية السابعة، وهي خطوة قالت الولايات المتحدة إنها ستثير رد فعل «سريعا وقويا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي خطاب كيم الأخير الذي ألقاه في مناسبة الهدنة التي أنهت القتال في الحرب الكورية المعروفة بـ«يوم النصر» في الشمال، قال إن القوات المسلحة للبلاد «مستعدة» لأي أزمة، وأضاف أن «الرادع النووي لبلدنا على أهبة الاستعداد أيضا لتعبئة قوته المطلقة بدقة وسرعة بما يتناسب مع مهمته».

وأكد كيم متحدثا إلى محاربين قدامى في الذكرى التاسعة والستين لنهاية الحرب الكورية (1950-1953)، «استعداد البلاد التام للتعامل مع أي صدام عسكري مع الولايات المتحدة»، وفق «فرانس برس».

وتأتي تهديداته الأخيرة فيما تكثف كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التدريبات العسكرية المشتركة، وهو أمر يثير غضب كوريا الشمالية إذ تعتبرها بيونغ يانغ تدريبات على الغزو.

واشنطن تعلق على تهديدات كيم
وردا على سؤال حول تصريحات الزعيم الكوري الشمالي، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس إنها «لا تختلف بشكل قاطع عما سمعناه من النظام في الأشهر الأخيرة والسنوات الفائتة».

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن برايس قوله للصحافة في واشنطن إن كوريا الشمالية: «لن تُفاجأ بسماع الرسالة نفسها مِنّا، وهي أن التزامنا الدفاع عن جمهورية كوريا واليابان... لا يزال ثابتًا».

وأجرى الجيش الأميركي هذا الأسبوع تدريبات بالذخيرة الحية باستخدام مروحيات أباتشي المتطورة والمتمركزة في الجنوب، في مناورات هي الأولى من نوعها منذ العام 2019.

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كيم ينتقد رئيس كوريا الجنوبية الجديد
كما انتقد كيم الرئيس الكوري الجنوبي الجديد، يون سوك يول، الذي تولى منصبه في مايو وتعهد اتخاذ موقف أكثر صرامة ضد بيونغ يانغ.

وقال كيم عن إدارة يون التي وصفها بأنها مجموعة من «رجال العصابات»، إن «الحديث عن عمل عسكري ضد أمتنا التي تملك أسلحة مطلقة يخشونها، هو عمل خطير وسيعود عليهم بالدمار»، وأضاف: «ستُعاقَب هذه المحاولة الخطيرة من جانب قوتنا على الفور وسيتم القضاء على حكومة يون سوك يول وجيشه».

وكثفت كوريا الشمالية الخاضعة لعقوبات دولية، تجاربها الصاروخية هذه السنة متجاهلة في الوقت نفسه اقتراحات التفاوض من جانب الولايات المتحدة. وكانت أوقفت في 2017 تجارب الصواريخ البالستية العابرة للقارات والتجارب النووية. وسبق أن قطعت هذا التوقف عبر إطلاق صاروخ عابر للقارات في نهاية آذار/مارس.

والمفاوضات النووية بين بيونغ يانغ وواشنطن مجمدة منذ فشل قمة في 2019 بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، والرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب. وتجاهل النظام الكوري الشمالي كل عروض الحوار التي قدمتها واشنطن.

أزمات تحاصر بيونغ يانغ
وتواجه بيونغ يانغ الفقيرة صعوبات في إطعام شعبها منذ فترة طويلة، وتعرض اقتصادها لضربة بسبب عمليات إغلاق الحدود المرتبطة بوباء فيروس«كورونا»، إضافة إلى العقوبات المفروضة على برامجها النووية. كما تكافح البلاد أيضا تفشيا كبيرا للإصابات بكوفيد-19 بعدما أكدت أولى الإصابات بالوباء في مايو.

وقال الأستاذ في جامعة «إيوها» في سيول ليف إريك إيسلي لـ«فرانس برس»: «يضخّم خطاب كيم التهديدات الخارجية لتبرير نظامه المركّز عسكريا والذي يعاني اقتصاديا»، وأضاف أن «برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية تنتهك القانون الدولي، لكن كيم يحاول تصوير تراكم الأسلحة المزعزع للاستقرار على أنه جهد صالح للدفاع عن النفس».

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