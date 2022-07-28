واشنطن: قمة حضورية مرتقبة بين الرئيسين الأميركي والصيني

القاهرة - بوابة الوسط

اتفق الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ خلال اتصال هاتفي، الخميس، على تنظيم أول قمة حضورية تجمع بينهما منذ تولي بايدن الرئاسة الأميركية، على ما أفاد مسؤول أميركي الصحافيين.

وأوضح المسؤول، طالبا عدم كشف اسمه، أن الزعيمين «ناقشا أهمية عقد لقاء حضوري واتفقا على أن تتابع أجهزتهما الموضوع لإيجاد الوقت المناسب للطرفين لذلك». وأشار إلى أن الرئيسين لم يتطرقا إلى موضوع تعديل الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على سلع صينية.

- بايدن للرئيس الصيني: الموقف الأميركي حيال تايوان «لم يتغير»

بايدن: السياسة الأميركية حيال تايوان «لم تتغير»

وفي وقت سابق اليوم أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال لنظيره الصيني شي جيبينغ، خلال محادثات هاتفية إن السياسة الأميركية حيال تايوان «لم تتغير»، فيما حذرت بكين واشنطن «من اللعب بالنار» بشأن هذه الجزيرة.

وأكد البيت الأبيض، في بيان صدر بعد محادثات هاتفية بين الرئيسين استمرت لأكثر من ساعتين: «على صعيد تايوان شدد الرئيس بايدن على أن سياسة الولايات المتحدة لم تتغير وأنها تعارض بقوة الجهود الأحادية الجانب لتغير الوضع القائم أو تقويض السلام والاستقرار في مضيق تايوان».

كما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة بأن المحادثات بين الزعيمين كانت «صريحة وعميقة». وقال شي لبايدن غن «من يلعبون بالنار سيحرقون أنفسهم»، مضيفا: «آمل أن يدرك الجانب الأميركي تماما هذا الأمر»