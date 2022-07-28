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السيول تقتل 7 أشخاص على الأقل قرب طهران

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 06:49 مساء
السيول تقتل 7 أشخاص على الأقل قرب طهران
عناصر إنقاذ في موقع اجتاحته السيول في قرية بشمال غرب طهران، 28 يوليو 2022 ( أ ف ب)
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قتل سبعة أشخاص على الأقل ولا يزال آخرون في عداد المفقودين، جراء سيول ضربت مناطق في محافظة طهران الإيرانية، اليوم الخميس.

وتشهد مناطق واسعة من إيران هطول أمطار غزيرة وفيضانات. وأكدت جمعية الهلال الأحمر الإيرانية ارتفاع حصيلة القتلى في قرية إمام زاده داوود غرب طهران إلى سبعة، حسب وكالة «فرانس برس».

14 مفقودًا.. ونقل 500 شخص إلى مواقع آمنة
وأشارت الجمعية إلى أن 14 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين، في حين جرى نقل 500 آخرين إلى مناطق أكثر أمانا.

وهذه، المرة الثانية خلال أيام يلقى أشخاص مصرعهم في البلاد بسبب سيول وفيضانات، بعد الاعلان عن مقتل 22 شخصا في محافظة فارس (جنوب)، السبت الماضي.

وكان مدير الجمعية بير حسين كوليوند أفاد في وقت سابق الخميس عن مقتل ستة أشخاص على الأقل جراء السيول في هذه القرية، وفق التلفزيون الرسمي.

انزلاق التربة في المنطقة الجبلية
وأوضح أن الأمطار الغزيرة التي هطلت اعتبارا من ليل الأربعاء، أدت لانزلاق التربة في القرية الواقعة في منطقة جبلية على مسافة نحو 50 كيلومترا من طهران، وتعد مقصدا سياحيا، مشيرا إلى أن السيول الموحلة تسببت باحتجاز عدد من السيارات.

وأظهرت صور وزعتها جمعية الهلال الأحمر، الخميس، عناصر الانقاذ وهم يبحثون عن المفقودين ويساعدون المتضررين في أحياء غمرها الوحل، باستخدام عصي ورفوش وتجهيزات أخرى.

سيول تخترق مزارا دينيا 
وكانت صور وأشرطة مصوّرة جرى تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قرية امام زاده داوود، أظهرت سيلا من المياه الموحلة وهي تخترق أحياء خلال الليل، وتلحق أضرارا بجانب من مزار ديني في البلدة. كما ظهر في تسجيل، شاب يتمسك بعمود وهو محاط بالوحل من مختلف الجهات، قبل أن ينهار حائط على مقربة منه.

وأكد وزير الداخلية أحمد وحيدي الذي وصل الى المنطقة المنكوبة، استمرار البحث عن مفقودين في محافظة طهران. وأشار الى أن كميات الوحول التي اجتاحت قرية امام زاده داوود، وصل ارتفاعها أحيانا الى أربعة أمتار.

الرئيس الإيراني يتدخل لمتابعة الأزمة
وأعطى رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي الذي يزور الخميس محافظة همدان (غرب)، توجيهاته الى المسؤولين المحليين في طهران لاتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة تبعات السيول وتحذير السكان من خطر حصولها، وفق الرئاسة.

ولم تقتصر السيول والفيضانات على طهران، بل طالت 18 محافظة من أصل 31 في الجمهورية الإسلامية، مثل سيستان-بلوشستان وفارس وكرمان وهرمزكان ويزد وإصفهان وخراسان، وذلك في ظل توقعات أن يستمر احتمال هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة.

المناخ السيئ يضرب إيران  
ويعد المناخ في جنوب إيران ووسطها جافا الى حد كبير، الا أن هذه المناطق شهدت فيضانات في مراحل متعددة كان آخرها الأسبوع الماضي.

وفي يناير، قتل ثمانية أشخاص على الأقل، غالبيتهم في فارس، جراء فيضانات نتجت من أمطار غزيرة. وأدت فيضانات واسعة النطاق في إيران في مارس وأبريل 2019، الى مقتل 76 شخصا على الأقل وأضرار قدرت قيمتها بحوالى ملياري دولار.

ويرى العلماء أن التغير المناخي يزيد من حدة مظاهر المناخ القصوى، بما يشمل الجفاف إضافة الى احتمال ارتفاع حدة العواصف والمطر.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت مناطق عدة في إيران خصوصا في الوسط والجنوب الغربي، احتجاجات على خلفية شحّ المياه والجفاف لأسباب عدة أبرزها انخفاض كميات المتساقطات في مناطق واسعة.

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