فرنسا: ماكرون يتطرق إلى مسألة حقوق الإنسان مع بن سلمان

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتطرق إلى مسألة حقوق الإنسان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال عشاء يجمعهما مساء اليوم الخميس، فيما تثير الزيارة غضب المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكد قصر الإليزيه في بيان: «كما يفعل كلما التقى محمد بن سلمان، سيتطرق ماكرون إلى هذه المسألة بشكل عام وسينتهز المناسبة للحديث عن حالات فردية»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

هل تغير موقف الغرب من ولي العهد السعودي

وتقول الوكالة إن هذه الزيارة تشكل «خطوة جديدة لرد الاعتبار لولي العهد بعد أقل من أسبوعين على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للسعودية التي كرست بشكل قاطع عودة محمد بن سلمان إلى الساحة الدولية، في أجواء الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة».

ووصل بن سلمان الذي بدأ جولته الأوروبية الصغيرة في اليونان، مساء الأربعاء إلى مطار أورلي في باريس، حيث كان في استقباله وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، كما ذكر مصدر حكومي.

عشاء بن سلمان مع ماكرون

أما ماكرون الموجود في أفريقيا، فذكرت الرئاسة الفرنسية في بيان أنه سيعود بعد ظهر الخميس وسيستقبل محمد بن سلمان بعد ساعات على عشاء عمل مقرر في الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش، في الإليزيه.

وكانت الدول الغربية نبذت محمد بن سلمان بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي ينتقد السلطات، العام 2018 في قنصلية بلده في اسطنبول. وبعدها، أشارت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى مسؤوليته في حادث اغتيال جمال خاشقجي ما أدى إلى تسميم العلاقات بين الرياض وواشنطن.