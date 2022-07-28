منظمتان تقدمان شكوى ضد محمد بن سلمان في فرنسا بسبب خاشقجي

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمتان غير حكوميتين ومحاميهما الفرنسي أنهما قدّمتا شكوى اليوم الخميس في باريس ضد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يزور فرنسا، بتهمة «التواطؤ في تعذيب الصحفي جمال خاشقجي وإخفائه القسري».

وقالت منظمتا «الديموقراطية الآن للعالم العربي» و«ترايل إنترناشونال» إن هذه الشكوى المؤلفة من 42 صفحة، «تؤكد أن محمد بن سلمان متواطئ في تعذيب خاشقجي وإخفائه القسري في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018 وأنه لا يتمتع بحصانة من الملاحقة لأنه كولي عهد، ليس رئيس دولة»، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وزيارة بن سلمان إلى فرنسا هي الأولى له منذ اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، فيما يتناول العشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الخميس.

وتشكل هذه الزيارة خطوة جديدة لرد الاعتبار لولي العهد بعد أقل من أسبوعين على زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن للسعودية التي كرست بشكل قاطع عودة محمد بن سلمان إلى الساحة الدولية، في أجواء الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة، وفق الوكالة الفرنسية.