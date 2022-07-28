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الخارجية الروسية: لا اتفاق مع واشنطن حتى الآن حول تبادل السجناء

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 11:34 صباحا
الخارجية الروسية: لا اتفاق مع واشنطن حتى الآن حول تبادل السجناء
الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا. (أرشيفية: سبوتنيك)
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، إجراء محادثات لتبادل سجناء بين روسيا والولايات المتحدة لكنها قالت إنه «لم يجر التوصل إلى اتفاق حتى الآن»، بعد إعلان واشنطن أنها قدمت «عرضًا جوهريًا» في موسكو. 

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن المفاوضات «تجريها السلطات المختصة. ولم تتحقق نتيجة عملية حتى الآن».

عرض «مهم» لروسيا فيما يتعلق بالسجناء الأميركيين
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإربعاء إن الولايات المتحدة قدمت عرضًا «مهمًا» لروسيا فيما يتعلق بالسجناء الأميركيين، بينما يستعد للتحدث إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف هاتفيًا للمرة الأولى منذ غزو روسيا لأوكرانيا «في الأيام المقبلة».

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وأكد بلينكن للصحفيين: «وضعنا مقترحًا على الطاولة قبل أسابيع لتسهيل الإفراج عن معتقليْن أميركييْن اثنيْن».

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