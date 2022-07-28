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زلزال الفلبين يخلف قتلى وجرحى ويثير الذعر بين السكان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 يوليو 2022, 08:43 صباحا
زلزال الفلبين يخلف قتلى وجرحى ويثير الذعر بين السكان
أنقاض تغطي سيارة بعد زلزال قوي ضرب شمال الفلبين، 27 يوليو 2022. (أ ف ب)
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أدى زلزال بقوة 7 درجات إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل في شمال الفلبين، مثيرًا حالة ذعر بين السكان، فيما تسبب باهتزاز المباني والأبراج في العاصمة مانيلا على بُعد 300 كيلومتر.

وقال المعهد الأميركي لرصد الزلازل إن الزلزال ضرب منطقة أبرا الجبلية في جزيرة لوزون الرئيسية عند الساعة 08.43 (00.43 ت غ). وأدى الزلزال أيضًا إلى إصابة أكثر من مئة شخص بجروح في المنطقة، وألحق أضرارًا بالمباني وتسبب بعشرات انزلاقات التربة وبانقطاع التيار الكهربائي، وفق وكالة «فرانس برس». 

ولقي عاملا بناء مصرعهما في مقاطعة بنغيت، وقتلت امرأة تبلغ 23 عامًا بعدما سُحقت بانهيار جدار في بنغيد عاصمة إقليم ابرا. وقتل شخص آخر في انهيار في موقع بناء في إقليم كالينغا حيث سقط ثمانية جرحى على الأقل، وفق الشرطة. كما قُتلت امرأة مسنّة بسبب الانهيارات الأرضية التي وقعت أثناء سيرها في مقاطعة إيلوكوس سور.

زلزال الفلبين يثير ذعر السكان
وفي منطقة دولوريس القريبة جدا من مركز الزلزال هرع الناس مذعورين خارج منازلهم وتحطمت نوافذ السوق المحلية، وفق ما أفاد قائد الشرطة المحلية أدوين سيرجيو «فرانس برس»، مضيفًا: «الزلزال كان قويًا جدًا»، مشيرًا إلى حصول تشققات في مبنى مركز الشرطة. وأوضح أن «طاولات عرض الفاكهة والخضار في السوق المحلية انقلبت».

في فيغان سيتي في مقاطعة إيليكوس سور المجاورة تضررت أبنية عائدة إلى الحقبة الاستعمارية الإسبانية (1565-1898). وأظهرت مقاطع مصورة نشرت عبر «فيسبوك» أضرارًا في جرس بانتاي الأثري وهو موقع سياحي معروف.

- زلزال قوي يضرب شمال الفلبين

وسُجل 58 حادث انزلاق للتربة في المنطقة المعنية على ما قال وزير الداخلية بنجامين أبالوس. وأكدت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن أي أضرار لم تسجل في السدود وأن عمليات إزالة الانقاض عن الطرق متواصلة.

رئيس الفلبين يطالب السكان بالبقاء في ملاجئ الطوارئ
وطلب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، الذي يقع معقل عائلته في شمال البلاد، من السكان البقاء في ملاجئ الطوارئ إلى حين فحص منازلهم والتأكد من قوتها. وقال إنه سيتجنب الذهاب إلى المنطقة في الوقت الحالي لعدم تعطيل عمليات الإنقاذ. واهتزت ناطحات السحاب وصولا إلى العاصمة مانيلا الواقعة على بًعد أكثر من 300 كيلومتر جنوبا. وجرى إخلاء عديد المباني. 

وتضرب الزلازل الفلبين بشكل متكرر بسبب موقعها على «حزام النار» في المحيط الهادئ الذي يشهد نشاطا زلزاليا كثيفا ويمر عبر اليابان وجنوب شرق آسيا. وزلزال الأربعاء هو الأقوى في البلاد منذ سنوات.

في أكتوبر 2013 ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات جزيرة بوهول في وسط البلاد وأسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل وتشريد 400 ألف شخص. وتسبب الزلزال يومها بانزلاقات تربة كارثية. وقد أتت على عشرات آلاف المنازل فضلا عن كنائس أثرية قديمة تعود إلى بدايات الكاثوليكية في الفلبين. 

في العام 1990 ضرب زلزال قوته 7.8 درجات شمال الفلبين، وأسفر عن سقوط أكثر من 1200 قتيل، وتسبب بأضرار جسيمة في مانيلا فضلا عن شرخ في الأرض امتد على أكثر من مئة كيلومتر.

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