بايدن ينهي إجراءات العزل الصارمة بعد نتيجة فحص سلبي لإصابته بـ«كوفيد-19»

القاهرة - بوابة الوسط

جاءت نتيجة فحصين للرئيس الأميركي جو بايدن بـ«كوفيد-19» سلبية بعد خمسة أيام من الحجر الصحي والعلاج من المرض وبات بإمكانه الخروج من عزلته، وفق ما أعلن طبيبه في رسالة نشرها البيت الأبيض الأربعاء.

وكتب الدكتور كيفين أوكونور «الليلة الماضية، ومرة أخرى هذا الصباح، جاءت نتيجة فحصه سلبية»، مضيفًا أن جو بايدن «سينهي إجراءات العزل الصارمة»، وفق «فرانس برس»

وأعلن البيت الأبيض، في 21 يوليو، إصابة الرئيس جو بايدن بفيروس كورونا بعدما أجرى اختبارا لـ«كوفيد- 19» جاءت نتيجته إيجابية، وأشار إلى أن الرئيس البالغ (79 عاما) يعاني «أعراضًا خفيفة» لكنه سيواصل القيام بعمله أثناء فترة عزله.

أكد طبيب البيت الأبيض كيفن أوكونور، في مذكرة السبت الماضي، أن صحة الرئيس جو بايدن بدأت بالتحسن بعد إصابته بفيروس «كورونا». وأضاف أن الأعراض بدأت بالانحسار مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف والسعال الرخو وآلام الجسم، وفق ما نقلت «رويترز».

كما أوضح أن رئتي بايدن صافيتان ومشبعتان بالأكسجين اعتمادًا على هواء الغرفة، مرجحًا أن الرئيس أُصيب بمتحور «BA5» من فيروس «كورونا».

عزل بايدن في البيت الأبيض

وكان البيت الأبيض أعلن في بيان «لقد أخذ اللقاح كاملا وحصل على جرعتين معززتين ويعاني أعراضًا خفيفة للغاية»، مضيفًا أن بايدن بدأ بتناول حبوب «باكسلوفيد» المضادة لفيروس كورونا والتي تنتجها شركة «فايزر».

- البيت الأبيض يعلن إصابة الرئيس بايدن بفيروس كورونا

- طبيب البيت الأبيض: صحة بايدن بدأت بالتحسن بعد إصابته بـ«كورونا»

وأضاف البيان «تماشيا مع المبادئ التوجيهية لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، سيُعزل (الرئيس جو بايدن) في البيت الأبيض وسيواصل اداء جميع واجباته بشكل كامل»، خلال فترة عزله.

إحاطة يومية من البيت الأبيض بشأن الحالة الصحية لبايدن

ووعد البيت الأبيض بالإحاطة «كل يوم» حول الحالة الصحية لبايدن، الرئيس المنتخب الأكبر سنا في الولايات المتحدة والذي أشار الفحص الطبي في نوفمبر 2021، إلى أنه «صلب» و«مؤهل» لممارسة وظائفه.

وتسجل الولايات المتحدة حاليا حوالي 130 ألف إصابة بفيروس كورونا يوميا، وهو رقم أقل من الواقع وفقا للخبراء، كما أن حالات الاستشفاء آخذة في الارتفاع. وينتشر متغير «أوميكرون BA.5» الشديد العدوى في البلاد، ويشكل نحو 80% من الإصابات.