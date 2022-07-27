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بولندا توقع عقودا ضخمة لشراء معدات عسكرية ثقيلة من كوريا الجنوبية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 04:42 مساء
بولندا توقع عقودا ضخمة لشراء معدات عسكرية ثقيلة من كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية تستعرض مدفع هاوتزر. (أرشيفية: الإنترنت)
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وقّعت بولندا الأربعاء عقودًا إطارية مهمة حول تسلم وإنتاج معدّات عسكرية ثقيلة كورية جنوبية، تشمل ألف دبابة مقاتلة من طراز «K2» وحوالي 650  مدفع هاوتزر من طراز «K9» و48 طائرة من طراز «FA-50»، أثناء حفل في وارسو. ولم يجر الكشف عن قيمة العقود.

بعد توقيع عقود مع ممثلين عن مجموعتَي «صناعات الفضاء الكورية» وهيونداي، قال وزير الدفاع البولندي ماريوش بلاشتشاك «نستخلص دروسًا مما يحصل في أوكرانيا» التي غزتها روسيا. وأضاف «الوقت يدهم ويجب تجهيز الجيش البولندي»، بحسب «فرانس برس».

وبحسب وزارة الدفاع البولندية، فإن أولى طائرات «FA-50» ستُسلّم إلى بولندا اعتبارًا من العام المقبل.

 الطائرات الكورية الجنوبية محل المقاتلات السوفياتية
ويُفترض أن تحلّ الطائرات الكورية الجنوبية خصوصًا محل مقاتلات من طراز «MiG-29 ذات التصميم السوفياتي التي كان لا يزال الجيش البولندي يستخدمها، إلى جانب مقاتلات F-16 وقريبًا F-35 من صنع أميركي التي سبق أن طلبتها وارسو.

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وأوضح رئيس مجموعة «Korea Aerospace Industries» هيونهو آهن إنه إضافة إلى عقد شراء ثلاثة أسراب من طائرات FA-50، تنوي شركته نقل إنتاج مثل هذه الطائرات إلى بولندا تدريجيًا. وقال لوكالة الأنباء البولندية «سنبدأ بإنتاج قطع في بولندا وبعد بلوغ أهداف الطلبيات، نفكر في توسيع» أنشطة المجموعة إلى هذا البلد.

 «أكثر من 800 دبابة» من طراز K2PL
ستتلقى بولندا في البداية 180 دبابة مقاتلة من طراز K2 صنّعتها مجموعة هيونداي روتيم، قبل الحصول على «أكثر من 800 دبابة» من طراز K2PL تنتظرها وارسو. وأشارت الوزارة البولندية إلى أنه «سيبدأ تصنيع دبابات K2PL في بولندا عام 2026».

وكذلك الأمر بالنسبة لمدافع الهاوتزر من طراز K9 التي ستتسلم بولندا 48 منها اعتبارًا من العام الحالي. وجاء في بيان رسمي أن «تسلّم أكثر من 600 مدفع هاوتزر إضافية سيبدأ العام 2024 واعتبارًا من 2026، سيجري تصنيعها في بولندا».

أعلنت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي والمجاورة لأوكرانيا، أخيرا أنها تسلّمت من بين معدّات عسكرية أخرى، 32 مروحية عسكرية متعددة الاستخدامات من طراز «AW149» من تصنيع مجموعة ليوناردو الإيطالية و366 دبابة أميركية من طراز أبرامز ومنظومات صاروخية أرض-جو «CAMM iLauncher» من تصنيع الكونسورتيوم الأوروبي «MBDA».

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