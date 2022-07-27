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«القاعدة» يعزز ضغوطه في مالي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 02:57 مساء
«القاعدة» يعزز ضغوطه في مالي
رجل يشتبه بمشاركته في هجوم «إرهابي» على قاعدة عسكرية في كاتي بجنو مالي يضرب من قبل حشد، 22 يوليو 2022. (أ ف ب)
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عزز المسلحون في فرع منطقة الساحل لتنظيم القاعدة ضغوطهم على المجلس العسكري في مالي في الأيام الأخيرة عبر شن هجوم انتحاري في قلب السلطة في البلاد وتوغلات تجري باتجاه الجنوب أكثر فأكثر، مع تنسيق غير مسبوق في العمليات.

في ظل تدهور مستمر في الوضع الأمني في هذه الدولة الواقعة في غرب أفريقيا والتي تدمرها حرب منذ 2012 وهزها انقلابان خلال العامين (2020 و2021)، توسِّع ما تعرف بـ«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم القاعدة، نفوذها، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي آخر الوقائع الهجومية، اقتحمت آليتان مفخختان الجمعة مبنى تابعا للجيش في كاتي المدينة-الحامية التي تبعد 15 كيلومترا عن باماكو، وقلب المؤسسة العسكرية المالية. وأدى الهجوم إلى مقتل جندي مالي. وهذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها هدف بهذه الأهمية الاستراتيجية والرمزية لضربة من جهاديي القاعدة الذين يهاجمون مواقع أمنية في المناطق الريفية أو حول المدن في شمال البلاد ووسطها.

ويؤكد مراقب مالي للوضع الأمني في سيفاري (وسط) أن ذلك يبدو «طريقة للقول (للسلطات) إن بإمكانهم الضرب في كل مكان، في أبعد مكان ممكن» عن قاعدتها.

عشية هجوم كاتي، سجلت ست هجمات منسقة في وقت واحد في وسط البلاد وجنوبها عند الساعة الخامسة صباحا. وهذه سابقة. وتحولت هذه المناطق الجنوبية (سيكاسو وكوليكورو وكايس) التي لم تشهد هجمات جهادية من قبل، هدفا.

ما هي «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»؟
وتبنت معظم هذه الهجمات ما تعرف بـ«جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» التي تأسست في 2017 من اندماج عدد من الفصائل: القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (رائدة الجهاد في منطقة الساحل، تأسست في الجزائر في 2007)، وجماعات «أنصار الدين» التي يقودها إياد أغ غالي، و«المرابطين» التي أسسها الراحل مختار بلمختار و«كتيبة ماسينا» بقيادة أمادو كوفا.
الجماعة «القاعدية» تستخدم استراتيجية العدوى

قال خبير في الجماعات المسلحة في الأمم المتحدة إن استراتيجية «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» هي «إبعاد الاهتمام والقوات (المسلحة المالية) عن شمال مالي»، وفي جنوب البلاد، استخدام «استراتيجية العدوى نفسها التي نجحت مع الوسط»، إلى درجة أن الشبكة باتت تستطيع الاستفادة الآن من الروابط الهشة بين مختلف الكتائب.

وأشار هاني نسيبية الباحث في المنظمة غير الحكومية Armed Conflict Location & Event Data Project (Acled) إلى أن الهجمات الأخيرة وعلى الرغم من أن «نتائجها متواضعة بالمقارنة مع الوسائل التي استخدمت»، أثبتت «المستوى العالي من التنسيق» لدى «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، وأنها ليست مجرد «تحالف بسيط بين جماعات متفرقة».

هذا التنسيق في الوسط والجنوب الماليين أتاحته «حرية كبيرة في الحركة» نجمت عن «سيطرة جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أو ممارستها نفوذا كبيرا على أراض شاسعة في المنطقة لا سيما على طول الحدود بين مالي وبوركينا فاسو».

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وكشف تقرير حديث للأمم المتحدة أن هذا «الممر باتجاه الجنوب» يسمح للجماعة «بالتمدد باتجاه ساحل المحيط الأطلسي»، خصوصا في بنين وتوغو حيث تتزايد الهجمات. وأضاف التقرير أن أساليب جماعة نصرة الإسلام والمسلمين «تناقض العنف الأعمى» لتنظيم الدولة الإسلامية، الناشط أيضا في مالي. وفي أحراج كيدال وتمبكتو الصحراويتين في الشمال حيث تتمركز بقوة، تسعى هذه الجماعة إلى إقامة حكم موازٍ لحكم الدولة، كما تقول مصادر محلية عدة.

شروط جماعة تابعة لـ«القاعدة» في مالي
قال مصدر أمني في تمبكتو إن أعضاء الجماعة «يسعون إلى إقناع» السكان بتبني رؤيتهم للمجتمع «عبر عرضهم عدالة إسلامية والحصول على الرعاية والأمن».

وفي بداية 2020، قال زعيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، إياد أغ غالي، إنه منفتح على محادثات مع باماكو «بين الأخوة» شرط أن تسحب فرنسا والأمم المتحدة قواتهما من مالي. منذ ذلك الحين، حل عسكريون محل المدنيين على رأس البلاد فيما يغادر آخر الجنود الفرنسيين البلاد ليحل محلهم حلفاء روس.

في وسط مالي، تجري معارك طاحنة بين مشاة الجماعة التابعين لـ«كتيبة ماسينا» وقوات النظام وأفراد مجموعة الأمن الروسية الخاصة فاغنر. ويدفع المدنيون العالقون بين فكي كماشة هناك، ثمنا باهظا. وفي نهاية يونيو، لقي 132 شخصا على الأقل حتفهم في واحدة من أسوأ المجازر منذ بداية الصراع.

وأكد الجيش الذي يعلن كل أسبوع خسائر بشرية كبيرة لكن لا يمكن التحقق من صحتها لعملياته، مرات عدة أن الجماعة المسلحة «في مأزق». ورد جهاز الدعاية لجماعة نصرة الإسلام والمسلمين في رسالته لتبني هجمات كاتي السبت «إذا كنتم تملكون الحق في استخدام مرتزقة لقتل أبرياء عزل، فنحن نملك لهذا السبب الحق في تدميركم واستهدافكم».

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