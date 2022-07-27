مركز تنسيق صادرات الحبوب الأوكرانية فتح أبوابه في إسطنبول

القاهرة - بوابة الوسط

دُشِن رسميا، الأربعاء، مركز تنسيق صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود في إسطنبول بموجب الاتفاقات الموقعة في 22 يوليو.

وبموجب هذه الاتفاقات التي أُبرمت لمدة أربعة أشهر بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيكون هذا المركز مكلفا إجراء عمليات تفتيش للسفن لدى إبحارها، ولدى وصولها إلى إسطنبول للتحقق من أنها لا تنقل إلا الحبوب، وفق وكالة «فرانس برس».