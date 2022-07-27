Atwasat

دراستان: جائحة «كوفيد» بدأت في سوق «ووهان» للحيوانات الحية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 يوليو 2022, 12:28 مساء
دراستان: جائحة «كوفيد» بدأت في سوق «ووهان» للحيوانات الحية
سوق ووهان الصيني. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

خلصت دراستان نشرتا في مجلة «ساينس» العلمية إلى أن جائحة «كوفيد-19» بدأت في سوق مدينة ووهان الصينية للحيوانات الحية، ما يشير إلى أصل حيواني محتمل جدا للفيروس.

والدراسة الأولى عبارة عن تحليل جغرافي أظهر أن الإصابات الأولى التي اكتشفت في ديسمبر 2019 كانت متركزة حول السوق. أما الدراسة الثانية فكانت تحليلا جينيا للفيروس في هذه الإصابات الأولى أظهر أنه من غير المرجح أن يكون الفيروس انتشر على نطاق واسع بين البشر قبل نوفمبر 2019، حسب وكالة «فرانس برس».

ويحتدم الجدل منذ بدء الجائحة بين الخبراء الذين ما زالوا يسعون بعد ثلاث سنوات تقريبا من انتشار الوباء، لمعرفة أصل الفيروس. وكتب أحد مؤلفي الدراستين مايكل ووربي عالم الفيروسات في جامعة أريزونا الأميركية، رسالة في العام 2021 يدعو فيها الأوساط العلمية إلى النظر بجدية في فرضية تسرب الفيروس من مختبر في ووهان.

لكن البيانات التي جرى تحليلها مذاك «جعلتني أتطور، لدرجة أنني أعتقد اليوم أيضا أنه من غير المعقول ببساطة أن يكون الفيروس قد انتشر بأي طريقة غير تجارة الحيوانات في سوق ووهان» على ما أوضح في مؤتمر صحفي.

من جانبه، قال كريستيان أندرسن من معهد سكريبس للبحوث والمؤلف المشارك في هاتين الدراستين «هل دحضنا نظرية تسرب (الفيروس) من مختبر؟ لا. هل سنفعل ذلك يوما ما؟ لا. لكنني أظن أنه من المهم أن ندرك أن ثمة سيناريوهات ممكنة وأخرى محتملة. وأن ما يكون ممكنا لا يعني أنه محتمل».

تركز الإصابات حول سوق ووهان
حللت الدراسة الأولى أماكن إقامة أول 155 مصابا رصدوا في ديسمبر 2019. وأظهر الباحثون أن هذه الحالات تركزت حول سوق ووهان. إضافة إلى ذلك، كان من بين الحالات التي تمت دراستها أشخاص غير مرتبطين بالسوق لكنهم يعيشون قربه، ما يشير إلى أنهم ربما أصيبوا بسبب قربهم من هذا المكان.

كذلك، حلل الباحثون عينات مأخوذة من السوق في يناير 2020، على سبيل المثال من قفص أو عربات. وأظهرت تحليلاتهم أن العينات الإيجابية لسارس (كوف-2) كانت متركزة في جنوب غرب السوق، وتحديدا حيث كانت تباع حيوانات حية (بما فيما كلاب راكون وأنواع من الغرير وثعالب...). ولم يتم تحديد الحيوان الذي أدى دور الوسيط بين الخفافيش، ناقلات فيروس كورونا، والبشر.

منع المزيد من الجوائح
تستند الدراسة الثانية إلى تحليل جينوم الفيروس الذي أصاب هذه الحالات الأولى. وخلصت إلى وجود سلالتين من الفيروس، «إيه» و«بي»، قبل فبراير 2020. ويحتمل أن هاتين السلالتين نتجتا عن حدثين منفصلين لانتقال العدوى إلى البشر، كلاهما في سوق ووهان. وكانت دراسات سابقة إلى أن السلالة «بي» تطورت من السلالة «إيه». ويؤكد العلماء أنه من المهم فهم مصدر الحيوانات المباعة في سوق ووهان، من أجل تقليل خطر ظهور جوائح مستقبلية. وعلق أندرسن قائلا «هناك شعور عام بعدم وجود معلومات يمكن أن تخبرنا بأي شيء عن أصل جائحة «كوفيد-19». وهذا خطأ».

وتتهم الصين بانتظام بحجب معلومات أو عدم التعاون بشكل تام مع التحقيقات الدولية. ويعتبر فهم طريقة نشوء هذه الجائحة أمرا مهما جدا للمساعدة في منع حصول أحداث مستقبلية مماثلة واحتمال إنقاذ ملايين الأرواح. من جانبها، رحبت رئيسة الفريق التقني المعني بمكافحة الوباء في منظمة الصحة العالمية، ماريا فان خيركوف، بنشر هاتين الدراستين في تغريدة الثلاثاء وقالت «من المهم أن نواصل دراسة أصول جائحة #COVID19 لضمان استعدادنا بشكل أفضل للوقاية من تفشي أوبئة وجوائح في المستقبل والتخفيف من حدتها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»

إريكسن يكشف السبب وراء انضمامه إلى «مانشستر يونايتد»
واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان

واشنطن: الدستور التونسي الجديد قد يقوض حقوق الإنسان
بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز

بيان رسمي من «المسابقات» بشأن ضوابط مراسم التتويج بلقب الدوري الممتاز
إجلاء 85 مهاجرا من طرابلس إلى إيطاليا

إجلاء 85 مهاجرا من طرابلس إلى إيطاليا
«سوناطراك» الجزائرية تعلن كشفين «مهمين» للغاز قرب الحدود الليبية

«سوناطراك» الجزائرية تعلن كشفين «مهمين» للغاز قرب الحدود الليبية
كلوب يكشف آخر تطورات إصابة حارسه أليسون بيكر

كلوب يكشف آخر تطورات إصابة حارسه أليسون بيكر
كاركاتير خيري - خط النهاية!

كاركاتير خيري - خط النهاية!
تشافي: ميسي الأعظم في التاريخ لكن لا أحتاجه في برشلونة حاليا وعودته مستحيلة قد حُسِم الأمر

تشافي: ميسي الأعظم في التاريخ لكن لا أحتاجه في برشلونة حاليا وعودته مستحيلة قد ...
صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط

صدور كتاب «الدليل الرياضي» لفيصل فخري عن سلسلة الوسط
قيس سعيد يقترب من إعلان تبني دستور يكرس النظام الرئاسي في تونس

قيس سعيد يقترب من إعلان تبني دستور يكرس النظام الرئاسي في تونس
«لص الإنترنت».. سرق هاتف الضحية بعد استدراجه بصفقة بيع وهمية

«لص الإنترنت».. سرق هاتف الضحية بعد استدراجه بصفقة بيع وهمية
صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%

صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في 2022 إلى 3.2%
ترامب في واشنطن لأول مرة منذ هزيمة 2020

ترامب في واشنطن لأول مرة منذ هزيمة 2020
التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد

التلفزيون التونسي: 92.3% من الناخبين وافقوا على الدستور الجديد
هجوم جديد من بايدن على ترامب بسبب «جحيم القرون الوسطى»

هجوم جديد من بايدن على ترامب بسبب «جحيم القرون الوسطى»
بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية

بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية
الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام اللقاح الدنماركي ضد جدري القرود

الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام اللقاح الدنماركي ضد جدري القرود
الصراع يشتد على قمة الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. و«بوابة الوسط» تستعرض لائحة فض الاشتباك

الصراع يشتد على قمة الدوري الليبي بين الأهلي طرابلس والاتحاد.. و«بوابة الوسط» ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إردوغان يلتقي بوتين في سوتشي 5 أغسطس
إردوغان يلتقي بوتين في سوتشي 5 أغسطس
مقتل 3 من قوات حفظ السلام و7 متظاهرين في الكونغو
مقتل 3 من قوات حفظ السلام و7 متظاهرين في الكونغو
زلزال قوي يضرب شمال الفلبين
زلزال قوي يضرب شمال الفلبين
الصين: الولايات المتحدة «تتحمل كل العواقب» إذا زارت بيلوسي تايوان
الصين: الولايات المتحدة «تتحمل كل العواقب» إذا زارت بيلوسي تايوان
هجوم صاروخي في محيط القنصلية التركية في الموصل ولا ضحايا
هجوم صاروخي في محيط القنصلية التركية في الموصل ولا ضحايا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين
بيربوك تنتقد موسكو.. ولافروف يغادر أثناء كلمتها بقمة العشرين...
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في الشرق الأوسط
بايدن سيعلن عن مساعدة قدرها مليار دولار للأمن الغذائي في ......
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع الأوكرانيين
بوتين يصدر مرسوما يسهل الحصول على الجنسية الروسية لجميع ......
«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار
«فرانس برس»: وفاة شينزو آبي عقب تعرضه لإطلاق نار...
بايدن يدافع في مقال طويل عن زيارته المرتقبة للسعودية
بايدن يدافع في مقال طويل عن زيارته المرتقبة للسعودية...
المزيد
دراستان: جائحة «كوفيد» بدأت في سوق «ووهان» للحيوانات الحية
دراستان: جائحة «كوفيد» بدأت في سوق «ووهان» للحيوانات الحية...
أوكرانيا استهدفت جسرا مهما في مدينة خيرسون
أوكرانيا استهدفت جسرا مهما في مدينة خيرسون...
ترامب يلمح من واشنطن إلى احتمال ترشحه مجددا في العام 2024
ترامب يلمح من واشنطن إلى احتمال ترشحه مجددا في العام 2024...
هجوم صاروخي في محيط القنصلية التركية في الموصل ولا ضحايا
هجوم صاروخي في محيط القنصلية التركية في الموصل ولا ضحايا...
الصين: الولايات المتحدة «تتحمل كل العواقب» إذا زارت بيلوسي تايوان
الصين: الولايات المتحدة «تتحمل كل العواقب» إذا زارت بيلوسي ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط