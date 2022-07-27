الصين: الولايات المتحدة «تتحمل كل العواقب» إذا زارت بيلوسي تايوان

حذرت الصين، الأربعاء، من أن واشنطن «ستتحمل العواقب» إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، تايوان مع تصاعد التوترات بين البلدين.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي دوري «إذا مضت الولايات المتحدة قدما في زيارة تايوان... فإن الجانب الأميركي سيتحمل كل العواقب المترتبة على ذلك»، إذ تعتبر بكين أن تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين، وفق وكالة «فرانس برس».
نائبة رئيس البرلمان الأوروبي في تايوان
وتشهد تايوان زيارات من مسؤولين أوروبيين خلال الفترة الأخيرة، في الأسبوع الماضي وصلت نيكولا بير، وهي نائبة لرئيس البرلمان الأوروبي، إلى تايوان في إطار ما وصفتها وزارة الخارجية في تايبيه بأنها «أول زيارة رسمية» يجريها نائب في البرلمان الأوروبي بهذا المنصب إلى الجزيرة. وقالت بير للصحفيين بعد وقت قصير من وصولها «حان الوقت للوقوف بشكل قوي إلى جانب تايوان»، واصفة أوروبا والجزيرة بأنهما جزء من «عائلة من الديمقراطيات»، وفق وكالة «فرانس برس».
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