الصين: الولايات المتحدة «تتحمل كل العواقب» إذا زارت بيلوسي تايوان

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت الصين، الأربعاء، من أن واشنطن «ستتحمل العواقب» إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، تايوان مع تصاعد التوترات بين البلدين.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، في مؤتمر صحفي دوري «إذا مضت الولايات المتحدة قدما في زيارة تايوان... فإن الجانب الأميركي سيتحمل كل العواقب المترتبة على ذلك»، إذ تعتبر بكين أن تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين، وفق وكالة «فرانس برس».