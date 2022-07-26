مقتل 3 من قوات حفظ السلام و7 متظاهرين في الكونغو...

قُتل ثلاثة أفراد من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) وسبعة متظاهرين في بوتيمبو، ثالث كبرى المدن في شمال كيفو بشرق البلاد، في اليوم الثاني من التظاهرات المناهضة لقوات حفظ السلام، كما أفاد قائد الشرطة المحلية.
وقال الكولونيل بول نغوما لوكالة «فرانس برس» إن الحصيلة الأولية هي «ثلاثة قتلى بين أفراد (مونوسكو)، هنديان ومغربي، وجريح» ومن جانب المتظاهرين «سبعة قتلى وعدد من الجرحى».
متظاهرون في محيط قاعدة مونوسكو
وفي وقت مبكر من صباح الثلاثاء، تجمع مئات المتظاهرين في محيط قاعدة مونوسكو اللوجستية وهاجموا معسكر البعثة الواقع خارج وسط مدينة غوما، عاصمة مقاطعة كيفو الشمالية المضطربة. وتمكنت قوات الأمن الكونغولية من احتواء الحشد بالقرب من القاعدة اللوجستية فيما حمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها «لم نعد نريد مونوسكو» و«وداعًا مونوسكو».
الإثنين، اقتحم مئات المتظاهرين مقر مونوسكو وقاعدتها اللوجستية، مطالبين برحيل قوات حفظ السلام من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ثم حطموا النوافذ والجدران ونهبوا أجهزة الكمبيوتر والكراسي والطاولات وأشياء عالية الكلفة.
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