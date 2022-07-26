مقتل 3 من قوات حفظ السلام و7 متظاهرين في الكونغو

القاهرة - بوابة الوسط

قُتل ثلاثة أفراد من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) وسبعة متظاهرين في بوتيمبو، ثالث كبرى المدن في شمال كيفو بشرق البلاد، في اليوم الثاني من التظاهرات المناهضة لقوات حفظ السلام، كما أفاد قائد الشرطة المحلية.

وقال الكولونيل بول نغوما لوكالة «فرانس برس» إن الحصيلة الأولية هي «ثلاثة قتلى بين أفراد (مونوسكو)، هنديان ومغربي، وجريح» ومن جانب المتظاهرين «سبعة قتلى وعدد من الجرحى».