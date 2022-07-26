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إردوغان يلتقي بوتين في سوتشي 5 أغسطس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 04:59 مساء
إردوغان يلتقي بوتين في سوتشي 5 أغسطس
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. (أرشيفية: الإنترنت)
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 يلتقي الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود في 5 أغسطس، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس» عن الرئاسة التركية.  

وعقد الزعيمان أول اجتماع لهما منذ الغزو الروسي لأوكرانيا على هامش قمة حول سوريا في طهران يوم 19 يوليو.

القمة الثلاثية في طهران
وخلال هذه القمة أكد البيان الختامي لروسيا وإيران وتركيا تصميم الدول الثلاث على مواصلة التعاون «للقضاء على الإرهابيين» في سورية. أبدى إردوغان عزمه على مواصلة قتال «الإرهاب» في سورية في ختام قمة جمعته الثلاثاء في طهران مع نظيريه الإيراني إبراهيم رئيسي والروسي فلاديمير بوتين.

وأعربت طهران أعربت لإردوغان مجدداً عن رفضها العملية العسكرية لما ستلحقه من «ضرر» على أطراف مختلفة في المنطقة. وعلى وقع التهديدات التركية بالعملية العسكرية، أتت قمة طهران ضمن إطار «عملية أستانا للسلام» الرامية لإنهاء النزاع السوري المتواصل منذ العام 2011.

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