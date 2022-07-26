ترامب في واشنطن لأول مرة منذ هزيمة 2020

القاهرة - بوابة الوسط

يعود الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، إلى واشنطن الثلاثاء، لأول مرة منذ غادر البيت الأبيض بعد محاولته الفاشلة قلب نتيجة الانتخابات التي خسر فيها أمام جو بايدن.

ومن المقرر، أن يلقي ترامب الذي يبدو أنه يخطط للفوز مجددا بالرئاسة العام 2024، خطابا أمام «معهد أميركا فيرست بوليسي»، وهو مركز أبحاث يديره حلفاؤه، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

ويظهر ترامب علنا في مدينة شهدت جلسات استمرت على مدى أسابيع، عقدتها لجنة تابعة لمجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بشأن أحداث السادس من يناير 2021، عندما اقتحم أنصاره الكونغرس في محاولة لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات.

ترامب «سيلقي خطابا بشأن سياسته»

وما زال الرئيس الجمهوري السابق، يشدد في خطاباته على أن الفوز الانتخابي سرق منه العام 2020، لكن الناطق باسم «معهد أميركا فيرست بوليسي»، أشار إلى أن ترامب سيتطلع إلى الأمام، لا إلى الوراء، قائلا لـ«سي إن إن»، إن ترامب «سيلقي خطابا بشأن سياسته».

- متهم أم لا؟.. الولايات المتحدة أمام معضلة محاكمة ترامب

- ترامب يصف التحقيق البرلماني في اقتحام أنصاره مبنى «كونغرس» بـ«المهزلة القضائية»

- رئيس لجنة التحقيق في الهجوم: المؤامرة على الكابيتول مستمرة

لكن يستبعد أن ينحرف خطاب ترامب كثيرا عن مساره المعتاد القائم عادة على مزيج ملتهب من القومية اليمينية، والخطاب المناهض للهجرة ونظريات المؤامرة المرتبطة بالانتخابات.

ويُعتقد بأن جلسات الاستماع في الكابيتول بشأن الهجوم على الكونغرس، والتي كشفت تفاصيل مروعة عن أحداث ذلك اليوم، ومحاولة أنصار ترامب السياسيين قلب نتيجة الانتخابات عبر التلاعب بنظام الانتخابات الأميركية المعقد، أضرّت بترامب.

والإثنين، أطلق بايدن العنان لموجة انتقادات لاذعة لفشل الجمهوريين في وضع حد لأنصار ترامب، علما أن الرئيس الحالي حاول في بداية عهده تجنّب ذكر اسم سلفه.

وقال بايدن في كلمة خلال مؤتمر المنظمة الوطنية لمسؤولي إنفاذ القانون السود، إن «عناصر إنفاذ القانون الشجعان تعرّضوا لجحيم القرون الوسطى مدى ثلاث ساعات، ونزفوا دماء وسط مجزرة، وواجهوا جنون غوغائيين صدّقوا أكاذيب الرئيس المهزوم».

وأضاف «لثلاث ساعات شاهد الرئيس السابق للولايات المتحدة المهزوم (في الانتخابات)، كل ذلك يحصل فيما جلس مستريحا في غرفة الطعام الخاصة بجانب المكتب البيضاوي».

ترامب في الصدارة

وفي جميع الأحوال، ما زال ترامب (76 عاما) الاسم الأكثر شهرة بين السياسيين الجمهوريين، ويُعتقد بأنه ما زال يحتفظ بقاعدة أنصار موالين له بشدة، ما يضعه في الصدارة إذا قرر الفوز بترشيح الحزب، وفي الوقت نفسه، يتقدّم عدد من خصومه المحتملين في ظل ازدياد الدعاية السلبية ضده.

وتتركز جميع الأنظار على تقدّم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، الذي لم يعلن عن نيته الترشح للرئاسة، لكن مكانته تزداد في أوساط اليمين.

وأظهر استطلاع أجرته «نيويورك تايمز»، بالتعاون مع «كلية سيينا» أخيرا أن حوالي نصف الناخبين في الانتخابات التمهيدية سيصوّتون لأي جمهوري عدا ترامب.

ترامب «لا يستحق» أن يكون رئيسا مجددا

والأسبوع الماضي، انتقد مقال نشر في جريدتين تميلان إلى اليمين مملوكتين لعائلة مردوخ هما «وول ستريت جورنال» و«نيويورك بوست»، سلوك ترامب خلال أحداث 6 يناير.

وكتبت «نيويورك بوست»، التي تعد مواقفها ودية حيال ترامب عادة، أنه أظهر بأنه «لا يستحق» أن يكون رئيسا مجددا.

لكن معلّقين يتمتعون بشهرة واسعة على شبكة «فوكس نيوز» (المملوكة أيضا لمردوخ)، يواصلون دعم ترامب ومواقفه التي تصوّر الولايات المتحدة بأنها تتعرّض لهجوم من اليساريين.

وكتب كبار الشخصيات في مركز الأبحاث المؤيد لترامب، بمن فيهم مستشاره الاقتصادي السابق لاري كادلو «على مدى التاريخ الأميركي، تعد حقبتنا بلا شك مشحونة إلى حد كبير والأكثر إثارة للقلق».