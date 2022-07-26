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روسيا تكثف ضرباتها الصاروخية على جنوب أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 01:56 مساء
روسيا تكثف ضرباتها الصاروخية على جنوب أوكرانيا
سكان يعاينون الأضرار التي لحقت بمبنى دمر جزئيًا خلال الليل في هجوم صاروخي على مشارف كراماتورسك بمنطقة دونيتسك, 25 يوليو 2022، (أ ف ب)
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تعرّضت مناطق جنوب أوكرانيا الثلاثاء، لقصف روسي كثيف استهدف خصوصًا ميناء ميكولايف، وقرية ساحلية قرب أوديسا، حسب ما أعلنت السلطات الأوكرانية.

وتأتي الضربات الروسية رغم توقيع موسكو الأسبوع الماضي اتفاقًا لاستئناف تصدير الحبوب الأوكرانية المهمّة لتحقيق أمن غذائي عالمي، عبر ثلاثة موانئ في منطقة أوديسا، بحسب وكالة الأنباء الفرسية «أ. ف. ب».

ونشر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مقطع فيديو يُظهر منازل مدمّرة في زاتوكا، وهي منطقة منتجعات سياحية شعبية مطلّة على البحر الأسود قرب أوديسا.

وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه «إنه الصباح.. قرية عادية في زاتوكا.. كان الناس يرتاحون ويعيشون.. لا قواعد عسكرية، لا جيوش.. كان يريد الإرهابيون الروس إطلاق النار فقط».

ضربات صاروخية مكثفة
وتحدثت القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني الثلاثاء، عن «ضربات صاروخية مكثفة في جنوب أوكرانيا باستخدام طائرات آتية من البحر الأسود».

وقال الجيش في بيان على «فيسبوك»، «في أوديسا، تعرّضت مبان سكنية في المدن الساحلية للقصف، دون أن يقع ضحايا، بحسب المعلومات الأولية»، مضيفا «استُهدفت البنى التحتية للميناء في منطقة ميكولايف».

«ضربة قوية» على ميكولايف
وتحدّث حاكم منطقة ميكولايف، فيتالي كيم عن «ضربة قوية» على المدينة صباح الثلاثاء، ونشر مقطع فيديو يُظهر عددًا من الانفجارات ودخانًا أسود.
وكتب على تلغرام «استُهدفت منشأة بنى تحتية بالغة الأهمية بالإضافة إلى شركة سيارات، لكن لم تقع ضحايا، بحسب المعلومات الأولية»، مضيفا «استهدفت صواريخ أيضًا أطراف المدينة وحصلت محاولات تدمير البنى التحتية للميناء».

ضحايا في هجوم على دونيتسك
وفي الشرق، قُتل ثلاثة مدنيين في الـ24 ساعة الأخيرة في منطقة دونيتسك، حسبما أعلن الثلاثاء حاكم المنطقة بافلو كيريلينكو.

وقال في مقابلة مع التلفزيون الأوكراني الرسمي «لم تبقَ أي بلدة في منطقة دونيتسك لم تتعرض للقصف أو لا تزال تُعدّ آمنة نسبيًا»، مشيرا إلى أن بلدات «توريتسك وأفديفكا وماريينكا وكراسنوغوريفكا تعرضت للقصف ليل الإثنين الثلاثاء» في منطقة دونيتسك، وتعرّضت بخموت «لقصف مدفعي وغارات جوية. وشوهدت نيران مدفعية على مشارف سلوفيانسك».

القوات الأوكرانية تصد أربع هجمات في لوغانسك
وبحسب حاكم منطقة لوغانسك المجاورة سيرغي غايداي والتي أصبحت محتلّة بشكل شبه كامل من قبل الروس، صدت القوات الأوكرانية أربع هجمات روسية في الـ24 ساعة الأخيرة و«القتال مستمر في اتجاه هجمة خامسة».

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كتب غايداي صباح الثلاثاء على حسابه على تلغرام، «مر شهر تقريبًا منذ وصول العدو عمليًا إلى حدود منطقتنا، ومن أجل عبورها، يضحّي بكل احتياطاته ويحرق قرى في مناطق دونيتسك ولوغانسك».

وأضاف «إنهم بحاجة إلى استفتاء» حول ضم هذه المنطقة إلى روسيا، «لا يهم كم عدد السكان الذين قتلوا أو تركوا بلا مأوى».

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