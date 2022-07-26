الشرطة الإيطالية تلقي القبض على 12 شخصا في عملية ضد المافيا

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت الشرطة في جنوب إيطاليا، القبض على 12 شخصا في عملية استهدفت أفرادا من المافيا.

وأعلنت الشرطة المالية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن من بين المقبوض عليهم، رجال أعمال وأفرادا يشتبه في انتمائهم لمنظمة «ندرانجيتا» من كالابريا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د. ب. أ».

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وجرى إلقاء القبض على ثمانية منهم، في حين وضع أربعة منهم قيد الإقامة الجبرية في منازلهم، كما جرت مصادرة 27 شركة و31 منشأة، بقيمة 32 مليون يورو (32.71 مليون دولار).