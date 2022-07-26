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أمطار الرياح الموسمية تخلف 312 قتيلا وتشل أكبر مدن باكستان

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 يوليو 2022, 08:37 صباحا
أمطار الرياح الموسمية تخلف 312 قتيلا وتشل أكبر مدن باكستان
شوارع كراتشي الغارقة بمياه الأمطار. (أ ف ب)
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أعلنت سلطات كراتشي أكبر مدينة في باكستان حالة طوارئ مناخية مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة المترافقة مع الرياح الموسمية، ما أدى إلى إغراق عدد كبير من منازلها وطرقاتها.

ورغم أن الأمطار الناجمة عن الرياح الموسمية التي تهب من يونيو حتى سبتمبر تعد أساسية لري المحاصيل وتجديد مياه البحيرات والسدود في جميع أنحاء شبه القارة الهندية، فإنها تجلب أيضًا معها الكوارث كل عام. وتأتي باكستان في المرتبة الثامنة في قائمة البلدان الأكثر تعرضًا للطقس الحاد الناتج عن التغير المناخي، وفق منظمة «غيرووتش» البيئية غير الحكومية.

وأعلنت حكومة السند عطلة رسمية في كراتشي وحيدر أباد في محاولة لتجنب خطر الفيضانات، لكن المناطق المنخفضة التي تتعرض منذ أسابيع لأمطار غزيرة تحولت إلى مناطق منكوبة، حسب وكالة «فرانس برس».

312 وفاة جراء الأمطار في باكستان
وحذر مدير مكتب الأرصاد الجوية في باكستان، سردار سارفراز، أنه «من المتوقع هطول مزيد الأمطار في كراتشي حتى يوم غد». وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إن 312 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم منذ يونيو نتيجة هذه الأمطار.

وفي كراتشي تعرض شخصان على الأقل للصعق بالكهرباء، الإثنين، بسبب سقوط خطوط الكهرباء في الشوارع الغارقة بالمياه، وهذا يعد من أبرز أسباب الوفيات في المدينة خلال موسم الأمطار. كما عطلت الأمطار الغزيرة رحلات الطيران والقطارات في المدينة الضخمة التي يبلغ عدد سكانها 15 مليون نسمة.

وضربت البلاد أسوأ فيضانات العام 2010 حين غطت المياه ما يقرب من خمس مساحة البلاد، ما أسفر عن مصرع نحو ألفي شخص وتشريد 20 مليونًا.

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