هجوم جديد من بايدن على ترامب بسبب «جحيم القرون الوسطى»

القاهرة - بوابة الوسط

دان الرئيس الأميركي جو بايدن سلفه دونالد ترامب، الإثنين، لاكتفائه بالتفرج على شغب مناصريه الذي استمر ساعات خلال اقتحام الكابيتول، فيما واجهت شرطة مقر مجلسي النواب والشيوخ «جحيم القرون الوسطى».

وقال بايدن، في كلمة خلال مؤتمر المنظمة الوطنية لمسؤولي إنفاذ القانون السود إن «عناصر إنفاذ القانون الشجعان تعرّضوا لجحيم القرون الوسطى مدى ثلاث ساعات ونزفوا دماء وسط مجزرة، وواجهوا جنون غوغائيين صدّقوا أكاذيب الرئيس الخاسر»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتابع بايدن: «لثلاث ساعات شاهد الرئيس السابق للولايات المتحدة الخاسر (للانتخابات) حصول كل ذلك فيما جلس مستريحًا في غرفة الطعام الخاصة بجانب المكتب البيضاوي».