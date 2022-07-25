زيلينسكي يدعو أوروبا للرد على «حرب الغاز» بتشديد العقوبات على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، أوروبا إلى الرد على «حرب الغاز» التي تشنها روسيا، عبر تشديد العقوبات الأوروبية المفروضة على موسكو.

وقال زيلينسكي، في رسالته اليومية التي يوجهها عبر الفيديو: «اليوم سمعنا تهديدات جديدة على صعيد إمداد أوروبا بالغاز (...) إنها حرب غاز مفتوحة تشنها روسيا ضد أوروبا الموحدة»، في إشارة إلى إعلان غازبروم خفضًا جديدًا لشحنات الغاز نحو أوروبا.

- «غازبروم» تعلن خفض شحنات الغاز عبر «نورد ستريم» إلى 33 مليون متر مكعب

وتابع الرئيس الأوكراني: «لذا عليكم أن تردوا. لا تفكروا في كيفية إعادة توربين، بل شددوا العقوبات»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، أعلنت شركة «غازبروم» الروسية العملاقة للغاز، أنها ستخفض شحنات الغاز عبر خط أنابيب «نورد ستريم» إلى 33 مليون متر مكعب يوميًا اعتبارًا من الأربعاء. وذكرت الشركة أنها ستعلق عمل توربين آخر بسبب «مشكلة تقنية في المحرك».