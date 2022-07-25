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بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 08:25 مساء
بابا الفاتيكان: الكنيسة تعاونت في «تدمير» ثقافة الشعوب الأصلية
بابا الفاتيكان البابا فرنسيس (أرشيفية: الإنترنت)
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اعتذر بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، الإثنين، عن تعامل المسيحيين مع الشعوب الأصلية في كندا، وعن «الطرق التي تعاون بها العديد من أعضاء الكنيسة» في «المشاريع المدمِّرة للثقافات»، حسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

جاءت تصريحات بابا الفاتيكان، خلال خطاب ألقاه أمام أفراد من شعوب «الأمم الأولى» و«ميتيس» و«أينويت» في ماسكواسيس في ألبيرتا.

وقال: «أطلب المغفرة، لا سيما للطرق التي تعاون بها العديد من أعضاء الكنيسة والجماعات الرهبانية، وأيضًا اللامبالاة التي أظهروها، في تلك المشاريع المدمِّرة للثقافات، وفي الاستيعاب القسري الذي لجأت إليه حكومات ذلك الوقت، الذي بلغ ذروته في نظام المدارس الداخلية الإجبارية».

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