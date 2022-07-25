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عمليات إطلاق نار غرب كندا تسفر عن سقوط ضحايا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 يوليو 2022, 08:01 مساء
عمليات إطلاق نار غرب كندا تسفر عن سقوط ضحايا
الشرطة الكندية في مواقع إطلاق النار. (الإنتنرت)
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أعلنت الشرطة الكندية في لانغلي قرب فانكوفر، أن «عدة عمليات إطلاق نار» أسفرت عن عدد من الضحايا غرب البلاد، الإثنين، وأنها ألقت القبض على مشتبه به.


وقالت الناطقة باسم الشرطة ريبيكا بارسلو «وقع عدد من الضحايا وعدة عمليات إطلاق نار»، لكنها لم تحدد ما إذا كان الضحايا لقوا حتفهم. وأضافت أن «هناك رجلًا رهن الاعتقال»، مشيرة إلى أن الشرطة تحقق في إمكانية تورط مشتبهين آخرين، بحسب «فرانس برس».

وبحسب وسائل إعلام كندية، يرجح أن يكون المشتبه به أطلق النار على مشردين في المدينة بطريقة متعمدة.

وبثت رسالة تنبيه للسكان، تحدثت عن «العديد من مسارح الجريمة في وسط مدينة لانغلي» التي يقطنها نحو 130 ألف شخص، والبعيدة 40 كيلومترًا تقريبًا جنوب شرق فانكوفر في مقاطعة بريتيش كولومبيا.

 المشتبه به رجل قوقازي وشعره داكن
وأشارت السلطات في هذه الرسالة إلى أنها «تفاعلت مع مشتبه به، من دون معرفة ما إذا كان آخرون متورطين، حتى اللحظة». ولفتت الرسالة إلى أن المشتبه به رجل قوقازي وشعره داكن ويرتدي بدلة بنية وقميصًا أزرق وأخضر، مع شعار أحمر على الكم الأيمن.

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وأُرسل تنبيه ثانٍ بعد ساعة جاء فيه أن المشتبه به «لم يعد يشكل تهديدًا»، داعيًا السكان إلى الانتباه.

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