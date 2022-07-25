طاجيكستان تتسلم 146 فردا من عائلات مقاتلين في «داعش» من أكراد سورية

القاهرة - بوابة الوسط

سلمت الإدارة الذاتية الكردية، الإثنين، إلى وفد من دولة طاجيكستان 146 امرأة وطفلا من رعاياها، من أفراد عائلات مقاتلين في تنظيم «داعش»، وفق ما أفاد مسؤول محلي.

منذ إعلان القضاء على «خلافة» التنظيم المتطرف في سورية العام 2019، تطالب الإدارة الذاتية الدول المعنية باستعادة رعاياها من أفراد عائلات التنظيم الموجودين في المخيمات، أو مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات. لكن غالبية الدول لم تستجب للنداءات، وفق «فرانس برس».

وأفاد المسؤول في دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية فنر الكعيط بتسليم «146 شخصا من نساء وأطفال» إلى سفير طاجيكستان في الكويت زبيد الله زبيدوف.

الإدارة الذاتية في محافظة الحسكة

ويتوزع هؤلاء، وفق الكعيط، بين 42 امرأة و104 أطفال، بينهم أيتام، لم يحدد عددهم. وكانوا في مخيمي الهول وروج اللذين تديرهما الإدارة الذاتية في محافظة الحسكة. وقال إن النساء «ومن خلال تواصلنا مع جهاتنا الأمنية لم يرتكبن أي جرم أو عمل إرهابي في مناطق شمال وشرق سورية».

وشاهد مصورو وكالة «فرانس برس» النساء، وبعضهن غطين وجوههن، والأطفال داخل حافلات انطلقت بحماية عناصر من قوات سورية الديمقراطية من مقر الإدارة الذاتية إلى مطار القامشلي تمهيدا لعودتهم إلى بلدهم. وجرى تسليم هذه الدفعة، وهي الأولى من نوعها إلى طاجيكستان، بعد تواصل استمر اشهرا عدة، وفق المسؤول الكردي.

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خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر دائرة العلاقات الخارجية في مدينة القامشلي، قال زبيدوف للصحفيين باللغة العربية «منذ فترة، يتخذ الجانب الطاجيكي كافة التدابير والترتيبات اللازمة لإيجاد السبيل لإعادة هؤلاء النساء والأطفال إلى طاجياكستان، عبر التنسيق مع الجهات المختصة».

إعادة المواطنين الطاجيك

وأكد أن سفارة بلاده في الكويت «تعمل على إعادة المواطنين الطاجيك من نساء وأطفال ممن يتواجدون حاليا في مخيمي الهول وروج».

وقد تسلمت دول قليلة أفرادا من عائلات الجهاديين المحتجزين في شمال شرق سوريا، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو. واكتفت أخرى، خصوصا الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال لا سيما اليتامى من أبناء الجهاديين.

وتقدر منظمة «هيومن رايتس ووتش» وجود أكثر من 41 ألف أجنبي من عشرات الجنسيات، وغالبيتهم أطفال، في سجون ومخيمات الإدارة الذاتية الكردية.